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計程車、網約車司機 漲最低工資

記者張心／紐約報導
亞當斯宣布為紐約市計程車和網約車司機加薪。（市長辦公室提供）
亞當斯宣布為紐約市計程車和網約車司機加薪。（市長辦公室提供）

市長亞當斯(Eric Adams)日前宣布，從3月1日起，提高全市計程車和部分網約車司機最低工資標準，漲幅達5.3%，即每哩增加1.161元，每分鐘增加0.529元。

此次漲薪計畫適用於每日派遣超過1萬次的市計程車暨禮車管理局(TLC)許可的計程車輛基地，其中Lyft和Uber兩家網約車公司也包含在內。

疫情中是這些司機們在維持城市的運轉，他們置自己和家人的安危於不顧，辛苦在前線服務，為紐約人提供他們需要的幫助。」亞當斯說，市府理應為司機們爭取公平而體面的工資，「我很自豪地同這些司機們站在一起，通過給他們加薪來表達對他們犧牲的尊重。」

前TLC局長、現任主管運營的副市長喬西(Meera Joshi)表示，紐約市在幾年前製定了獲得其他國家和城市效仿的最低工資標準，保證了網約車司機的最低工資比率；「如今我們繼續這一重要且具有里程碑意義的薪資保護措施，保證今年起司機們的最低工資也能應對目前存在的通貨膨漲。」

TLC局長亞摩斯祖克(Aloysee Heredia Jarmoszuk)說，他一直致力於努力推動整個交通行業的發展，積極改善交通從業者的待遇條件，「TLC持證司機是最努力的紐約人之一，我為他們對城市服務的奉獻精神感到無比自豪；提高司機們最低工資終於邁出關鍵的一步，我向司機朋友們表示祝賀。」

計程車工人聯盟執行長狄賽(Bhairavi Desai)表示，紐約市司機很多是移民和有色人種，除了計程車司機以外，網約車司機也在疫情中扮演重要作用，「當前基本生活用品都在漲價，從麵包到牛奶，再到司機的運營成本，例如燃料和維修等，當前5.3%的漲薪已經能幫助成千上萬的司機家庭重拾安全感，之後希望市府每年都可以根據社會情況進行薪資調整。」

亞當斯宣布為紐約市計程車和網約車司機加薪。（市長辦公室提供）
亞當斯宣布為紐約市計程車和網約車司機加薪。（市長辦公室提供）

網約車 亞當斯 疫情

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