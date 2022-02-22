紐約州電影院獲准賣酒

紐約州開放電影院售酒，允許業者申請銷售啤酒和紅酒的許可，允許顧客一邊喝酒一邊看電影。(Getty Images)

紐約州酒類管理局(State Liquor Authority)不久前經表決，一致准許電影院 賣酒並立刻生效，規定影院可申請銷售啤酒和紅酒的許可，允許顧客邊看邊飲。雖然新規定立刻生效，但可能數月才能成真，因為酒牌的申請需要時間。

是否准許影院賣酒在州府辯論了多年，前州長葛謨(Andrew Cuomo)表示支持，但州議會不贊成。

影院以前也可售酒，但必須是有餐館營業執照的影院，並有全套廚房設施和侍應生，如紐約市 的Nitehawk和Alamo Drafthouse等影院已有多年的販酒服務，包括烈酒。其他影院如要賣酒則需另行申請執照，但只能在大廳的吧台飲用，不能在影院內，而且只限啤酒與紅酒。

新規定實施後，凡是為顧客提供爆米花和小吃等食品的影院，並且證明酒類銷售不是主要收入來源，都可申請銷售啤酒和紅酒的酒牌。但不能銷售烈酒和雞尾酒，除非是另有餐館執照，並由侍應生遞送到顧客的座位上。

Alamo影院的業主李格(Tim League)表示歡迎同行競爭，但他們不準備改變現有的美酒與美食 服務模式，表示看電影很合適喝啤酒，很高興紐約的其他影院也能提供售酒服務。

但李格表示，他們是紐約市為數不多的影院，可為看電影的消費者提供烈酒、雞尾酒以及餐館品質的美食。他說，儘管新規出台後，影院無需設餐館即可賣酒，但他們的餐館仍將繼續保留，因為他們的美酒與美食服務1997年以來堅不斷，已成為他們的特色。

也有的影院對放開售酒表示擔憂，Bow Tie影院公司的營運長馬舍(Joe Masher)表示，他的公司在上州經營多家電影院，迅速開放影院飲酒不是好事，他的各家電影院都沒有出現過量售酒的問題，由於管理得當，他們沒有一家影院出現過一次與飲酒有關的事故。