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華商巧借政府貸款 SBA專員細說政策

記者張心／紐約報導
聯邦中小企業署為華社科普企業申請聯邦政府扶持和優惠政策的方法。（視頻截圖）
聯邦中小企業署為華社科普企業申請聯邦政府扶持和優惠政策的方法。（視頻截圖）

為幫助華社中小企業主順利渡過疫後難關，美東河南同鄉會攜手國會眾議員孟昭文，18日邀請到聯邦中小企業署(Small Business Administration，簡稱SBA)經濟和發展專員郭曼麗，詳細介紹了企業申請聯邦政府扶持和優惠政策的方法。

孟昭文表示，此類講座對華人社區的疫後復興有重要意義，聯邦的救助和貸款信息能用中文宣講對社區有極大幫助，建議應該多多舉辦系列活動，「華社的中小企業在疫情中表現得堅強且睿智，不少商家爭取到了紐約市的經費支持，希望此次講座能對大家申請聯邦貸款有所幫助。」

根據郭曼麗介紹，聯邦中小企業署提供多種不同的貸款和幫扶項目，分別針對不同階段的經商人士，無論有志從商的新創企業家，還是發展多年的成熟企業主，抑或是有投資意向的天使投資人，都可以在www.sba.gov找到適合自己的貸款項目，「SBA官網提供中文翻譯，這個翻譯項目是由一位年輕的女企業家和政府合作完成，僅貸款就拿到400萬，所以我強烈建議華人和政府做生意。」

此外，郭曼麗還指出了當前聯邦政府重視的投資風口，「科學創新非常受政府關注，有一位很年親的創業者，憑藉VR生物教育的商業企畫，獲得了聯邦政府170萬元的貸款，之後他邀請了一位哥倫比亞大學教授幫他開發。」郭曼麗指出，有志青年可以申請聯邦種子基金經費之後再去雇科學家一起創業，具體信息可以參考www.sbir.gov。

小企業發展中心(Small Business Development Center)還在皇后學院(Queens College)和市立大學(CUNY)設立了咨詢站點，可以幫助有創業意向的華人撰寫商業企劃書、提供貸款建議和商業諮詢，聯繫電話：(718) 570-0821，(718) 482-5315。

美東河南同鄉會會長王繼成、理事長蘇殿奎、前任會長張富印等，對聯邦中小企業署願意為華社講解表示感謝，並預告下一場講座將於23日下午2時舉辦，內容關於如何利用聯邦政府的豐富資源和採購政策，如何同聯邦政府的下屬機構做生意等，歡迎感興趣的中小企業主積極參與。

貸款 聯邦政府 投資

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