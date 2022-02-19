華商巧借政府貸款 SBA專員細說政策
為幫助華社中小企業主順利渡過疫後難關，美東河南同鄉會攜手國會眾議員孟昭文，18日邀請到聯邦中小企業署(Small Business Administration，簡稱SBA)經濟和發展專員郭曼麗，詳細介紹了企業申請聯邦政府扶持和優惠政策的方法。
孟昭文表示，此類講座對華人社區的疫後復興有重要意義，聯邦的救助和貸款信息能用中文宣講對社區有極大幫助，建議應該多多舉辦系列活動，「華社的中小企業在疫情中表現得堅強且睿智，不少商家爭取到了紐約市的經費支持，希望此次講座能對大家申請聯邦貸款有所幫助。」
根據郭曼麗介紹，聯邦中小企業署提供多種不同的貸款和幫扶項目，分別針對不同階段的經商人士，無論有志從商的新創企業家，還是發展多年的成熟企業主，抑或是有投資意向的天使投資人，都可以在www.sba.gov找到適合自己的貸款項目，「SBA官網提供中文翻譯，這個翻譯項目是由一位年輕的女企業家和政府合作完成，僅貸款就拿到400萬，所以我強烈建議華人和政府做生意。」
此外，郭曼麗還指出了當前聯邦政府重視的投資風口，「科學創新非常受政府關注，有一位很年親的創業者，憑藉VR生物教育的商業企畫，獲得了聯邦政府170萬元的貸款，之後他邀請了一位哥倫比亞大學教授幫他開發。」郭曼麗指出，有志青年可以申請聯邦種子基金經費之後再去雇科學家一起創業，具體信息可以參考www.sbir.gov。
小企業發展中心(Small Business Development Center)還在皇后學院(Queens College)和市立大學(CUNY)設立了咨詢站點，可以幫助有創業意向的華人撰寫商業企劃書、提供貸款建議和商業諮詢，聯繫電話：(718) 570-0821，(718) 482-5315。
美東河南同鄉會會長王繼成、理事長蘇殿奎、前任會長張富印等，對聯邦中小企業署願意為華社講解表示感謝，並預告下一場講座將於23日下午2時舉辦，內容關於如何利用聯邦政府的豐富資源和採購政策，如何同聯邦政府的下屬機構做生意等，歡迎感興趣的中小企業主積極參與。
上一則
孟昭文致函亞當斯 籲停建法拉盛遊民所
下一則
FB留言