市府報告：是否起訴警員 應取消大陪審團

市社會正義委員會出台報告，提出81項改善紐約市的社會正義現狀的建議。（市長辦公室提供）

紐約市 社會正義委員會(Social Justice Commission)7日出台報告，向市長亞當斯 (Eric Adams)提出81項建議，改善紐約市的社會正義現狀；其中，該委員會建議在決定是否對涉嫌刑事違規的警員提出指控時，不應再設大陪審團。

該報告共有77頁，在81條建議中，有超過20個與市警局和刑事司法系統有關；儘管亞當斯並未全部採納81條建議，但他7日根據其中一條建議簽署行政令，要求市府部門加強信息披露，後續也將根據其他建議進一步採取行動，「我們將仔細審視所有建議，對每一條都作出回應。」

2020年疫情期間的反警浪潮讓大陪審團制度遭到仔細審視，儘管在大部分警員違規案件中，大陪審團決定起訴警員的案例很少；該報告表示，大陪審團通常不會決定起訴警員，主要因為陪審員和檢察官 都存在偏見，而且缺乏證據。

報告認為，大陪審團通常都是不公開審理，「不公開就會導致不信任，尤其是那些指控警員違規的案件。」

該報告還建議市警局設立平權項目，解決警員種族多樣性確實的問題，並應該讓公眾更容易獲取市警局的數據，有關警員違規的案件應該由獨立特別檢察官監督審理。

其他方面，該報告還對紐約市的衛生系統、雷克島監獄狀況、311投訴平台數據庫、部分地區綠化較少以及改革「統一土地利用審查程序」(ULURP)做出了建議。