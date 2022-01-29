重新考慮「輕罪不起訴」？霍楚促白艾榮兼顧安全正義

霍楚和白艾榮28日參加里維拉的葬禮，之後二人會面交談。（路透）

州長霍楚 (Kathy Hochul)28日與曼哈頓地區檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)會面，要求其必須「安全與正義兩手抓」，重申自己的首要任務是保護紐約市民的安全；知情人士表示，白艾榮正在重新考慮「輕罪不起訴」政策。

霍楚向白艾榮強調，安全和正義必須齊頭並進，保護紐約市民的安全是自己的首要任務，她將繼續與所有的地區檢察官、市長亞當斯、市警和致力於恢復紐約市安全的市民合作。

白艾榮也在會後發表聲明稱，自己和霍楚討論了彼此對公共安全的願景和對執法的承諾，包括問責制的重要性，依法破獲盜竊團伙而防止入室盜竊的意義，保持公共交通安全，減少槍支暴力犯罪等問題的緊迫性。

一名消息人士透露，在上周同75位私企老闆的會議上，白艾榮因自己的改革被推上風口浪尖，這迫使他正在重新思考「輕罪不起訴」改革；那場會議上，多名商界領袖稱，不安全的城市難以使人們回來工作。

霍楚在會面前，曾表示會使用州長權力，阻止「對犯罪手軟」的政策實施，但指出白艾榮上任僅一個月，她不會立即將其罷免，需更多時間觀察，州府也會密切關注相關動態。

日前多名共和黨人都要求霍楚指派檢察官來取代白艾榮，或任命一名特別檢察官監督他。

霍楚表示，自己已經警告白艾榮，若需要她會動用自己的權力阻止「對犯罪手軟」政策的實施，「我當然知道州長的權力有哪些」。

霍楚也說，雖然白艾榮日前宣布的改革政策引發巨大爭議，但畢竟這只是他就職的首月，且在去年的選舉中他贏得83%的選票，「我不會在這麼短時間內就撤銷多數民眾的意志。」

但霍楚也指出，如果真如白艾榮所說，犯某些罪行的人永遠不會被起訴，那麼就不排除重新任命檢察官的選項。

霍楚今年競選州長的對手、民主黨籍國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)日前稱，若他勝選，將罷免白艾榮；共和黨籍州長參選人李修頓(Lee Zeldin)也承諾，若11月勝選，會做出相同舉動。

霍楚與白艾榮28日都參加殉職警員里維拉(Jason Rivera)的葬禮。