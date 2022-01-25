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2025年起 酒店禁提供小瓶洗浴液

編譯孫梁／綜合24日電
州議會立法，將禁止酒店為顧客提供一次性的小塑膠瓶洗浴液，違者罰款。(Getty Images)
州議會立法，將禁止酒店為顧客提供一次性的小塑膠瓶洗浴液，違者罰款。(Getty Images)

紐約州議會日前成功推動通過一項新法，自2025年1月1日起，將禁止酒店為顧客提供一次性的小塑膠瓶洗浴液，違者每次罰款250元。

環保組織表示，一次性的小塑膠瓶造成嚴重的環境問題，全球每年約3300萬磅的塑膠品被沖到海洋，導致許多海龜和海洋哺乳動物窒息而死。

但也有人認為，新法是民主黨一黨獨大的擴權行為，質疑州議會不顧全球疫情和經濟復甦不振等重大議題，卻在微不足道的塑膠問題上浪費時間。

共和黨的州眾議員史穆倫(Robert Smullen)是眾議會環保委員會的成員，表示法案去年在他的委員會提出時，他就感到震驚，「難道我們到奧伯尼就是為了這個目的嗎？我們不是要對小塑膠瓶做出規範，強大的州府力量難道是為了對酒店放錯一小瓶洗浴液而罰250元嗎？我不贊成。」

兩黨和酒店業都認為，減少塑膠瓶的數量對環保有利，紐約市酒店消耗的洗浴液塑膠小瓶每年超過2700萬個。

但部分州議員和酒店業者認為，改用大瓶裝的洗浴液，小塑膠瓶的氾濫問題即可基本解決，州議會應在這方面下功夫。

萬豪(Marriott)和希爾頓(Hilton)等大型連鎖酒店2018年就不再提供小瓶裝洗浴液，而是改為可不斷續添的洗浴液盒。萬豪酒店表示，今年年中起，他們將全部淘汰所有的一次性塑膠瓶。

州酒店及旅遊協會表示，他們的會員已在朝著淘汰塑膠瓶的方向努力，屆時大家全都這樣做了，還有必要制定新法嗎？所以應當辯論。

新法已由霍楚州長簽署，但在簽署前，州酒店及旅遊協會要求將實施日期從2024年1月1日推遲一年到2025年1月1日，因為部分小旅館要有不菲的投入，需為保護他們多留一年的準備時間。

加州2019年立法，規定2023年起禁止酒店提供一次性的小塑膠瓶洗浴液，紐約是全國第二個採取類似立法的州。

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