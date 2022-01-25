市議會自主撥款開放申請 非營利組織別錯過

紐約市自主撥款開放申請，市議員黃敏儀鼓勵非營利社區組織積極參與。(黃敏儀辦公室提供)

市議會新一財年的自主撥款(discretionary funds)現已開放申請，申請截止日期為2月22日(周二)，代表法拉盛 的市議員黃敏儀(Sandra Ung)鼓勵符合資格的非營利社區組織積極申請，如有任何問題也可求助她的辦公室。

每年，紐約市 議員都會分配自主撥款給非營利組織，滿足當地社區需要，並填補紐約市機構在社區服務上的一些空缺。

法拉盛市議員黃敏儀24日表示，自主撥款經費將分配給有能力和誠信提供優質服務的組織，為此市議會制定了一套全面的措施，提高自主撥款經費使用的透明度及問責機制，為社區爭取和分配經費也是市議員的一項重要事務，她會確保她選區的民眾和組織有機會了解更多相關信息，並會盡全力為社區爭取更多經費。

自主撥款的資金將分配給非營利且以社區為基礎的社會服務提供團體，除了常見的501(c)(3)組織，還包括其他類型的501(c)組織，例如501(c)(19)退伍軍人組織(War Veterans Organizations)、501(c)(4)公民聯盟及社會福利 組織(Civic Leagues and Social Welfare Organizations)以及501(c)(5)園藝協會(Horticulture Associations)。

所有希望為2023財年申請自主撥款資金的非營利性社區組織，須在2月22日前向市議會提交申請，自主性撥款的申請鏈接及更多信息請瀏覽官方網站http://shorturl.at/uvBIU/查詢。

法拉盛20選區的社區組織或民眾，若在經費申請方面有任何問題或需要求助，可通過電話(718)888-8748或電郵[email protected]聯絡市議員黃敏儀辦公室。