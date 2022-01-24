獲聯邦批准 第2大道地鐵線進入工程設計階段

霍楚和MTA宣布，經聯邦政府批准，曼哈頓第二大道地鐵線延伸至哈林區125街的二期工程，已進入工程設計階段。（州長辦公室提供）

州長霍楚(Kathy Hochul)和大都會運輸署(MTA )日前宣布，經聯邦政府批准，曼哈頓第二大道地鐵線延伸至哈林區125街的二期工程，已進入工程設計階段；拜登 政府此前推出的基建法案，將為該項目提供230億元資金，比同類項目的撥款高出一倍。

根據MTA向聯邦運輸部提出的申請，第二大道地鐵線延伸二期工程將新建三個地鐵站 ，包括106街站、116街站和125街站，預計耗資63億元；霍楚表示，他與運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)就此事通話，「通勤線路的延伸將激發東哈林區的發展潛力，我已經遊覽過二期工程延伸線的工地，並作出承諾，將盡快完成工程。」

數據顯示，東哈林區有約70%的居民使用公共交通通勤，遠高於全市55%的平均水平；州府表示，第二大道地鐵線延伸將將幫助該區實現通勤平等，並改善社區的就業、醫療和其他服務，同時減少道路擁堵，改善空氣質量；同時，125街站也將連接列克星敦線的4、5、6號線。

MTA代主席兼執行長利博(Janno Lieber)表示，第二大道地鐵線二期工程將主要服務哈林區的可負擔住房社區，並在一期工程的基礎上，將該地鐵線的日乘坐量提升至30萬人次，相當於整個費城地鐵系統的日乘坐量。

MTA早在2018年就完成了該工程的環境評估流程，但因川普政府阻撓而工程進度停滯；MTA在2019年曾向聯邦政府申請為該項目撥款34億元，但直到拜登上台前都未能推進。