我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭將領：俄羅斯決定入侵時間點 與中國有關

俄國入侵的倒數？美國啟動「烏克蘭撤僑指示」的預警

獲聯邦批准 第2大道地鐵線進入工程設計階段

記者和釗宇／紐約報導
霍楚和MTA宣布，經聯邦政府批准，曼哈頓第二大道地鐵線延伸至哈林區125街的二期工程，已進入工程設計階段。（州長辦公室提供）
霍楚和MTA宣布，經聯邦政府批准，曼哈頓第二大道地鐵線延伸至哈林區125街的二期工程，已進入工程設計階段。（州長辦公室提供）

州長霍楚(Kathy Hochul)和大都會運輸署(MTA)日前宣布，經聯邦政府批准，曼哈頓第二大道地鐵線延伸至哈林區125街的二期工程，已進入工程設計階段；拜登政府此前推出的基建法案，將為該項目提供230億元資金，比同類項目的撥款高出一倍。

根據MTA向聯邦運輸部提出的申請，第二大道地鐵線延伸二期工程將新建三個地鐵站，包括106街站、116街站和125街站，預計耗資63億元；霍楚表示，他與運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)就此事通話，「通勤線路的延伸將激發東哈林區的發展潛力，我已經遊覽過二期工程延伸線的工地，並作出承諾，將盡快完成工程。」

數據顯示，東哈林區有約70%的居民使用公共交通通勤，遠高於全市55%的平均水平；州府表示，第二大道地鐵線延伸將將幫助該區實現通勤平等，並改善社區的就業、醫療和其他服務，同時減少道路擁堵，改善空氣質量；同時，125街站也將連接列克星敦線的4、5、6號線。

MTA代主席兼執行長利博(Janno Lieber)表示，第二大道地鐵線二期工程將主要服務哈林區的可負擔住房社區，並在一期工程的基礎上，將該地鐵線的日乘坐量提升至30萬人次，相當於整個費城地鐵系統的日乘坐量。

MTA早在2018年就完成了該工程的環境評估流程，但因川普政府阻撓而工程進度停滯；MTA在2019年曾向聯邦政府申請為該項目撥款34億元，但直到拜登上台前都未能推進。

霍楚和MTA宣布，經聯邦政府批准，曼哈頓第二大道地鐵線延伸至哈林區125街的二期...
霍楚和MTA宣布，經聯邦政府批准，曼哈頓第二大道地鐵線延伸至哈林區125街的二期工程，已進入工程設計階段。（州長辦公室提供）

地鐵站 MTA 拜登

上一則

市警62分局關注長者地鐵安全 籲春節加強安全防範

下一則

區際快線連接17地鐵線 貝瑞吉到傑克森高地不到40分鐘

延伸閱讀

拜登傳將派5000美軍駐東歐抗俄 最快本周決定

拜登傳將派5000美軍駐東歐抗俄 最快本周決定
留多少算多少…拜登放棄重建法案拚全過 不當磋商角色

留多少算多少…拜登放棄重建法案拚全過 不當磋商角色
歐洲在烏克蘭危機早已未戰先敗 英媒點出關鍵

歐洲在烏克蘭危機早已未戰先敗 英媒點出關鍵
居家檢測劑免費登記專線 提供150種以上語言服務

居家檢測劑免費登記專線 提供150種以上語言服務
與美國不同調 德國拒授權自家製造武器運到烏克蘭

與美國不同調 德國拒授權自家製造武器運到烏克蘭

熱門新聞

23日早，一名61歲男子遭人推下曼哈頓下城地鐵站鐵軌。(記者顏嘉瑩/攝影)

落軌華女高慧民死後一周 曼哈頓再有人被推下地鐵

2022-01-23 15:35
林Kerry。（警方提供）

亞裔女老師將2童獨留家中2天2夜 被控4罪名

2022-01-18 16:02
貝烏在被攻擊後滿臉傷痕。(取自推特)

曼哈頓遇襲亞裔模特發聲 憂更多高慧民被吞噬

2022-01-21 09:55
目擊者回憶米雪兒‧吳被推下地鐵軌道的經過，表示一切都相當「不真實」。(取自領英頁面)

「一切都很不真實」 目擊者回憶時報廣場地鐵推人案

2022-01-17 14:49
殺手佯裝外賣員，在紐約市東村一間公寓內槍殺一名男子。（警方提供）

殺手佯裝Uber外賣員闖紐約公寓 連開數槍射殺房客

2022-01-17 12:54
22歲的里維拉剛加入市警一年有餘，來自移民家庭，盼改善警民關係。(市警提供)

紐約市哈林區警遭重罪緩刑犯槍殺 來自移民家庭

2022-01-22 14:37

超人氣

更多 >
落軌華女高慧民死後一周 曼哈頓再有人被推下地鐵

落軌華女高慧民死後一周 曼哈頓再有人被推下地鐵
多數人都弄錯 醫警告噴完酒精別這樣做 否則無法消毒

多數人都弄錯 醫警告噴完酒精別這樣做 否則無法消毒
美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒

美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒
全美破7000萬確診…CNBC：2年來疫情難料 未來可能也是

全美破7000萬確診…CNBC：2年來疫情難料 未來可能也是
結婚前夕跳舞挨巴掌 印度富家女氣到隔日閃嫁他人

結婚前夕跳舞挨巴掌 印度富家女氣到隔日閃嫁他人