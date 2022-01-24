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區際快線連接17地鐵線 貝瑞吉到傑克森高地不到40分鐘

記者和釗宇／紐約報導
「區際快線」將連接17條現有地鐵線，從布碌崙貝瑞吉坐車到皇后區傑克森高地將耗時不到40分鐘。（MTA提供）
「區際快線」將連接17條現有地鐵線，從布碌崙貝瑞吉坐車到皇后區傑克森高地將耗時不到40分鐘。（MTA提供）

州長霍楚(Kathy Hochul)此前在州情咨文中宣布，計畫在布碌崙(布魯克林)和皇后區之間建設「區際快線」(Interborough Express)，改善外區通勤狀況；她日前公布該項目的可行性報告，預計「區際快線」將連接17條現有地鐵線，從布碌崙貝瑞吉(Bay Ridge)坐車到皇后區傑克森高地(Jackson Heights)將耗時不到40分鐘。

快線總長14哩，除貝瑞吉和傑克森高地，「區際快線」的車站還包括日落公園(Sunset Park,)、波羅園(Borough Park)、肯辛頓(Kensington)、中木(Midwood)、弗萊布許(Flatbush)、平地(Flatland)、新地(New Lots)、布朗斯維爾(Brownsville)、東紐約(East New York)、布什維克(Bushwick)、中村(Middle Village)、瑞吉屋(Ridgewood)、邁斯佩斯(Maspeth)和艾姆赫斯特(Elmhurst)。

霍楚說，「區際快線」將極大方便周邊社區的通勤，有色人種和低收入人群受益最多，預計日乘坐量錯過8萬人次；數據顯示，線路兩旁半哩內的居民中，有70%是有色人種，半數家庭沒有車，30%家庭的收入比貧困線低150%，四分之一的居民英語程度不高。

霍楚表示，「區際快線」將連接17條現有地鐵線，從布碌崙貝瑞吉坐車到皇后區傑克森高...
霍楚表示，「區際快線」將連接17條現有地鐵線，從布碌崙貝瑞吉坐車到皇后區傑克森高地將耗時不到40分鐘。（州長辦公室提供）

她表示，「區際快線」未來20年也將增加大量工作崗位；霍楚說，快線周邊區域的人口目前為90萬，預計到2045年將增加4萬1000人；目前該區域約有26萬個工作崗位，到2045年將增至27萬5000個。

霍楚表示，快線車費將由MTA董事會決定，但她預計費用將於地鐵車費相同；建成後，快線將連接17條地鐵線和長島鐵路；霍楚已經為該項目成立技術顧問小組，將盡快確定「區際快線」的交通形式，到底選擇鐵路還是快速公車，然後將確定環境評估。

霍楚表示，「區際快線」已構想很久，是千載難逢的基礎設施建設機會，將帶動周邊地區經濟發展；她並未透露該項目的動工和建成時間預期。

「區際快線」將連接17條現有地鐵線，從布碌崙貝瑞吉坐車到皇后區傑克森高地將耗時不...
「區際快線」將連接17條現有地鐵線，從布碌崙貝瑞吉坐車到皇后區傑克森高地將耗時不到40分鐘。（MTA提供）

霍楚 地鐵 布碌崙

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