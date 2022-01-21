紐約市須停車避讓行人新規 駕駛：治標不治本

紐約市交通新規本周生效，無論是否有信號燈或停車標誌，車輛遇見行人必須停車避讓。（記者和釗宇／攝影）

紐約市 交通新規本周生效，無論是否有信號燈或停車標誌，車輛遇見行人必須停車避讓；華裔電召車 司機20日表示，新規對於改善交通安全來說「治標不治本」，改造信號燈、錯開行人和轉彎車輛的通行更為重要；由於新規將單車也納入執法，單車維權團體表示，市府加強新規執法，對單車騎士不公平。

交通局出台的新規19日生效，無論是否有信號燈或者停車標誌，包括單車在內的任何車輛在十字路口都必須完全停車，直到行人完全過街後才能恢復行駛，違者將被罰50元；同時，市交通局將在全市1000個十字路口安裝有轉向標誌的信號燈，同時也將為行人安裝新的信號燈，讓行人得以在車輛轉向之前先過馬路。

紐約市交通新規本周生效，無論是否有信號燈或停車標誌，車輛遇見行人必須停車避讓。（記者和釗宇／攝影）

開電召車超過三年的司機邢先生表示，新規對司機來說影響不大，也有利於改善交通安全，不過無法從根本上解決十字路口的安全問題；「紐約市尤其是曼哈頓很多路段壅堵，車輛轉彎時候需要避讓行人，導致很多時候過一個十字路口要等三四個紅燈，造成長時間壅堵。」

他表示，許多司機因為壅堵而心急踩油門拐彎，進而剮蹭行人，造成違規罰款；「相比之下，重新設計交通燈，讓車輛轉彎和行人過街錯開，是更好的解決方法。」

電召車司機劉先生則表示，相比十字路口，行人無視人行橫道、在任一地點過街更容易造成交通事故；不過，新規僅限於規定人行橫道內行人的路權，並未對隨意橫穿馬路做出規定；根據紐約市法律，隨意橫穿馬路仍屬於違法行為，但幾乎沒有執法；此外，他也擔心警察 執法過嚴，導致司機罰單支出增加。

單車維權團體表示，市府加強新規執法，對單車騎士不公平。（記者和釗宇／攝影）

不只汽車司機擔憂警察罰款，單車騎士的擔憂更甚，因為新法將單車也包含在內；交通維權團體StreetsPAC成員麥克羅爾(Eric McClure)估計，警方總傾向於對單車騎士開罰單，單車和機動車適用統一規則不公平，「很顯然，一個6000磅重的休旅車與一輛25磅的單車所造成的危險性不可同日而語，如何保護行人才是關鍵。」

市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)表示，新規的執行不會超出保護行人之外，「如果我們發現新規的執行導致單車騎士更多地成為罰款目標，我們將和單車騎士群體合作解決這個問題。」