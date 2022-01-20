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房貸地稅補貼最高5萬 屋主快申請

記者鄭怡嫣／紐約報導
黃敏儀籲房主盡快申請「紐約州房主援助基金」。(線上講座截圖)
黃敏儀籲房主盡快申請「紐約州房主援助基金」。(線上講座截圖)

紐約州房主援助基金」(NYS Homeowner Assitance Fund)自2日開放申請以來，已有數以萬計受疫情影響的屋主提交申請，在19日舉辦的線上基金申請講座上，代表皇后區法拉盛的市議員黃敏儀以及法律機構援助律師提醒，該援助金先到先得，面臨抵押房貸、地稅、水費、維護費、或租客不交租金等經濟困境的房主都可申請，合作公寓(Co-op)的房主也可申請，每位房主最高可申請5萬元援助，幫還最多六個月的房貸。

市法律援助機構律師Rose Marie Cantanno表示，不同於紐約州此前的「緊急租金補貼項目」(ERAP)，「紐約州房主援助基金」無需租客與房主一起申請，也不單單向房主補助租客拖欠的租金，新的援助基金的範圍包括房貸、地稅、水費、維護費等，但不包括電費與暖氣費，地稅與維護費的申請相對容易，房貸則需更多的審查步驟，民眾可通過市法律援助機構免費咨詢，任何收取諮詢費、申請費或手續費的行為均屬詐騙。

據悉，2日開放當天，紐約州已有8000屋主申請，之後則以每日2000份的申請速度遞增，對此黃敏儀提醒，該申請先到先得，申請程序相對「緊急租金補貼項目」更簡易，民眾可盡快申請或諮詢。

紐約州的在線申請頁面提供包括中文在內的十種語言服務，網址為http://www.nyhomeownerfund.org/，民眾也可致電紐約州房主援助基金熱線(844)776-9423申請，如需免費諮詢專業律師是否符合申請條件等，則可聯絡市法律援助機構律師Rose Marie Cantanno，電話為(212)-946-0349。

紐約州 租金 租客

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