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霍楚公布2160億元新財年預算 增基建、教育、醫療投入

記者和釗宇／紐約報導

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)18日公布2023財年州府預算案，受聯邦政府新冠救濟撥款和富人稅加持，新財年預算高達2160億元，較上一財年預算增長40億元，州府在基建、教育和醫療衛生方面增加了投入。

這是霍楚去年8月上任以後的首個預算案；新財年預算案包括高達328億元的基建資本計畫，用來維護道路、橋樑、新建公共交通，促進社區復興；霍楚此前在州情咨文中就曾提出，在紐約市建設橫跨布朗士區、皇后區的布碌崙(布魯克林)的公共交通線，促進有色人種社區發展。

教育方面，州府計畫在新財年投入310億元，比上財年預算增長7%；州府預計將在醫療衛生方面投入100億元，創下該領域史上最大規模預算，包括投入12億元用來提高醫護人員薪資待遇，緩解疫情導致的醫護人手不足；此外，州府將在未來五年投資250億元啟動住房計畫，建設並保有10萬套可負擔住房，包括1萬套專供給最有需要的人群。

本財年預算增長主要得益於聯邦政府的多輪新冠救濟筆款，以及前州長葛謨(Andrew Cuomo)啟動的富人稅讓財政收入增加；霍楚表示，新財年預算是平衡的，州府並未設立任何新增支出和項目，因此在聯邦政府撥款用完的情況下，州府也能確保支出能力。

霍楚表示，「我們知道聯邦撥款總會用完，所以未來不可指望聯邦撥款，這次預算能夠避免出現來年的財政虧空，這是多年以來首次；新財年預算的增加部分要麼是一次性支出，要麼就是用在預計能夠增加財政收入的項目。」預算案將送交州議會討論，批准截止日為4月1日。

預算 霍楚 聯邦政府

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