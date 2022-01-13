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憂保險公司拒付 郭納德建議州府為居家檢測建報告系統

記者顏潔恩／紐約報導
新冠居家檢測盒成為更廣受民眾喜愛的檢測方式。(歐新社)
新冠居家檢測盒成為更廣受民眾喜愛的檢測方式。(歐新社)

新冠居家檢測盒因便利性已成為更受人喜愛的檢測方式，但布碌崙(布魯克林)州參議員郭納德(Andrew Gounardes)指出，通過檢測盒測出陽性的患者，很有可能因州府系統未留下紀錄，成為保險公司拒絕承擔費用的理由；他13日致信給州府，希望趕緊建立一個統一報告系統，便於患者將結果載入州府系統中。

聯邦政府日前宣布，保險公司15日起將全額支付投保人的新冠居家檢測費用，民眾在藥房只要提供保險信息，就無需自掏腰包購買檢測盒，或事後能向保險公司報銷；其覆蓋費用的上限是每人每月8次的居家檢測。

但郭納德指出，不同於到檢測站、診所或藥房進行檢測後，醫療機構者自動把結果報告給州衛生廳(DOH)的做法，使用檢測盒的民眾不具備這項便利；他擔心這些民眾出現「新冠長期症狀」(long COVID)，日後需向保險公司報銷相關費用時，其將以系統中未有確診紀錄而拒絕承擔費用。

他在信中給出三項建議：州府可建立網站，讓民眾可安全上載居家檢測的結果、要求州金融服務監管廳(Department of Financial Services)與保險公司溝通，不要再拒絕為這些陽性患者承擔費用、最後州衛生廳應開啟外展教育和刊登廣告，讓大眾意識到主動向政府報告檢測結果的重要性，有益於他們的短期和長期身體健康。

「居家檢測盒是很好的工具，民眾可以保障隱私並安全在家自我檢測」，郭納德說，但州府應建立更完善的系統，協助紐約客簡易地將資料上傳，確保日後保險公司會負責任；他表示期待與州長霍楚(Kathy Hochul)及其他州府單位合作，保護人民的安全。

檢測 保險 布碌崙

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