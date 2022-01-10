不法業者利用房主援助基金詐騙 紐約州檢察長提醒勿上當
紐約州日前獲得來自聯邦資助「房主援助基金」(Homeowner Assistance Fund, HAF)項目資助，以協助因新冠疫情遭受經濟損失的房屋業主，最高可獲5萬元；州檢察長詹樂霞(Letitia James)10日以多種語言發布消費者警報，表示有不法業者利用該項目行騙，提醒民眾應小心注意。
詹樂霞表示，紐約人仍在從疫情的經濟影響中恢復，最不需要的就是額外的經濟負擔，該基金是民眾重要的生命線，可以幫助解決民眾困難，但有些不法業者利用這個資金來謀取私利；她提醒民眾，若發現有任何可疑的欺騙行為，應立即向該辦公室舉報。
欲申請該項目的業主，可上nyhomeownerfund.org查詢更多相關訊息；若在申請過程中需要協助，可撥打紐約州房主保障計畫熱線獲得免費幫助，電話為：(855)466-3456，或上homeownerhelpny.com網站查詢。
向州檢察長辦公室回報詐騙，則可至ag.ny.gov/consumer-frauds/Filing-a-Consumer-Complaint填寫表格，或打(800)771-7755。
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