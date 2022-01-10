我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

耶魯、康乃爾等16名校 遭控合謀限制申請助學金

紐約市明迎近3年來最冷一天 跌破華氏20度 體感達零度

不法業者利用房主援助基金詐騙 紐約州檢察長提醒勿上當

記者顏嘉瑩／紐約報導
有不法份子利用房主援助基金計畫行騙，紐約州檢察長辦公室10日發布消費者警報，提醒民眾注意。(記者顏嘉瑩/攝影)
有不法份子利用房主援助基金計畫行騙，紐約州檢察長辦公室10日發布消費者警報，提醒民眾注意。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約州日前獲得來自聯邦資助「房主援助基金」(Homeowner Assistance Fund, HAF)項目資助，以協助因新冠疫情遭受經濟損失的房屋業主，最高可獲5萬元；州檢察長詹樂霞(Letitia James)10日以多種語言發布消費者警報，表示有不法業者利用該項目行騙，提醒民眾應小心注意。

詹樂霞表示，紐約人仍在從疫情的經濟影響中恢復，最不需要的就是額外的經濟負擔，該基金是民眾重要的生命線，可以幫助解決民眾困難，但有些不法業者利用這個資金來謀取私利；她提醒民眾，若發現有任何可疑的欺騙行為，應立即向該辦公室舉報。

欲申請該項目的業主，可上nyhomeownerfund.org查詢更多相關訊息；若在申請過程中需要協助，可撥打紐約州房主保障計畫熱線獲得免費幫助，電話為：(855)466-3456，或上homeownerhelpny.com網站查詢。

向州檢察長辦公室回報詐騙，則可至ag.ny.gov/consumer-frauds/Filing-a-Consumer-Complaint填寫表格，或打(800)771-7755。

疫情 紐約州 詐騙

上一則

布朗士公寓大火 不關門助長火勢 建築多次違規被投訴

下一則

世衛組織和St. Jude兒童研究醫院共同努力大幅增加全球兒童癌症藥物的獲取

延伸閱讀

國會山莊暴亂周年 紐約市民選官員：繼續捍衛民主

國會山莊暴亂周年 紐約市民選官員：繼續捍衛民主
家族集團房產涉灌水鑑價被追查 川普子女抗拒傳票

家族集團房產涉灌水鑑價被追查 川普子女抗拒傳票
「觸碰不構成犯罪」 威徹斯特郡撤銷對葛謨性騷擾指控

「觸碰不構成犯罪」 威徹斯特郡撤銷對葛謨性騷擾指控
檢測開空頭支票 實驗室遭警告…哄抬自測試劑盒物價 也將嚴打

檢測開空頭支票 實驗室遭警告…哄抬自測試劑盒物價 也將嚴打
詹樂霞退選紐約州長 拚連任州檢察長

詹樂霞退選紐約州長 拚連任州檢察長

熱門新聞

科拉麵包店創辦人卡馬拉 (右) 和搭檔博爾哈。(取自卡馬拉Instagram)

疫情失業反創傳奇 她開麵包店賺翻

2022-01-03 11:11
紐約州長霍楚表示，紐約市目前住院的新冠感染者，其中有超過40%的病患是由於「非新冠病毒原因」住院治療。（州長辦公室提供）

「元兇」非新冠⋯紐約市近半染疫住院患者 因併發症就醫

2022-01-08 11:36
布朗士公寓五級大火。(取自Citizen軟件)

至少19死63傷 紐約布朗士公寓5級大火

2022-01-09 14:43
氣象專家預測，紐約市將在本周迎來新年第一場雪。圖為紐約市冬季雪景。(本報檔案照)

紐約市本周 或將迎來新年第一場雪

2022-01-05 13:46
氣象預報6日午夜前將開始降雪至7日上半天，預計將嚴重影響通勤。(本報檔案照)

今午夜紐約降雪 將嚴重影響7日上班通勤

2022-01-06 11:48
近期美飛中的機票飆漲，紐約旅行業者指出，2月底機票價格開始回落；圖為紐約市甘迺迪國際機場等待出行的民眾。(記者牟蘭╱攝影)

飛中機票價飆漲 旅行業者：2月底降至1000元左右

2022-01-08 14:48

超人氣

更多 >
全美史上最貴豪宅 開價2.95億競標 已有中國買家出價

全美史上最貴豪宅 開價2.95億競標 已有中國買家出價
李漢文：當中華民國邦交國變0時 會是台灣獨立的一天

李漢文：當中華民國邦交國變0時 會是台灣獨立的一天
至少19死63傷 紐約布朗士公寓5級大火

至少19死63傷 紐約布朗士公寓5級大火
全美滑冰賽 華裔陳巍花滑六連冠

全美滑冰賽 華裔陳巍花滑六連冠
只有N95能防Omicron？專家：3層外科手術口罩都不夠

只有N95能防Omicron？專家：3層外科手術口罩都不夠