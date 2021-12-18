紐約新樓禁天然氣 改用電力

紐約市禁止新建築使用天然氣為能源，將改用電力。(美聯社)

紐約市 議會本周通過提案，將禁止今後的新建築使用天然氣 為能源，而是改用電力，預計市長白思豪會簽署成法。

法案凸顯出紐約市在應對氣候變遷 上的雄心壯志，在全國應對氣候變遷上，將產生改變遊戲規則的作用。

支持者表示，新法案十分重要且很有必要，因為紐約市在取暖、制冷和烹飪上的耗能排放，占到全市溫室效應的近70%。

法案規定，2027年以後申請開建的絕大多數建築，將不能用天然氣和石油來取暖、熱水和烹飪，而要改用電力等能源。對部分小型建築則的要求更早，需在2024年前執行，但醫院、商用廚房和其他部分設施可以豁免。

紐約州目前的再生能源占到30%，要求到2030年升至70%。紐約市的新舉措是向前邁出一大步，環保組織認為，如果紐約州要實現目標，就不能擴大使用天然氣。

舊金山和西雅圖等城市已經採取類似措施，禁止部分新建築的取暖、熱水和烹飪使用天然氣，但亞利桑那、奧克拉荷馬和德州等則是禁止各城市發布類似禁令，認為使用何種能源是消費者的權利。

但紐約電力供應管理部門表示，從傳統的燃油車、燃油鍋爐和油氣製冷改用電力能源，從長期看將增大對電力系統的壓力，到2040年左右，冬季將取代夏季成為用電高峰期。為滿足對再生能源的需求，部門希望風力和太陽能發電今後能大幅成長。

地產商組織等部分利益集團對市議會的法案表示擔憂，他們上月在聽証會上表示，禁用天然氣將導致電網緊張，尤其是夏季熱浪來襲時，部分社區會出現斷電。

供電部門也提出憂慮，認為會導致電費上漲，聯合愛迪生(Con Edison)表示，電力取暖的成本高，應制定實施細則，為低收入者提供幫助。

但環保組織表示，以電力為能源並不必然更貴，部分新型節能建築已經證明，而且天然氣的價格波動幅度大，也是消費者的負擔。