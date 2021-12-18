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補助金信息分享會 鼓勵草根組織申請

記者張心／紐約報導
紐約市居民委員會舉辦2022補助金信息分享會。（分享會直播截圖）
紐約市居民委員會舉辦2022補助金信息分享會。（分享會直播截圖）

為幫助受疫情影響的小商家和社區經濟復甦，國會議員孟昭文和即將上任的市議員黃敏儀(Sandra Ug)及李琳達(Linda Lee)，日前攜手紐約市居民委員會(CitizensNYC)舉辦「2022補助金信息分享會」，向紐約市五大區草根組織介紹如何申請「社區建設補助金」(All in Neighborhood Grants)和「社區商業補助金」(Neighborhood Business Grant)。

「社區建設補助金」在疫情期間曾為137個草根組織提供50萬元的支持；該項目申請標準為年預算不超過15萬元的組織(公立學校不受預算限制)，不需要501c3非營利組織資質，且必須在紐約市五大區內展開活動。

符合申請條件的組織可登錄www.citizensnyc.org/grantmaking提交申請，網站提供中文、英文和西班牙語三種申請表格；截止日期為2022年1月31日，申請結果會在明年夏天公布。如有任何相關問題，可發郵件至[email protected][email protected]

「社區商業補助金」為全市50個由移民、女性經營的小商業提供資金支持；申請標準為雇用十人及以下的營利性商業，位於紐約市五大區以內，展現社區成員的高參與度，能提供補助金支出提案、當前預算和所有權證明，紐約市居民委員會優先考慮由少數族裔、女性和移民經營的商業。申請方式與前者相同。

目前「社區建設補助金」已經開放申請，「社區商業補助金」將於本月底開放，因為資金數額有限，紐約市居民委員會建議有興趣參與者可盡早提交申請表。

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