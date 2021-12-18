帶動社區復甦 霍楚：優先考量小商業

布碌崙商會日前舉行年會，邀請州長霍楚發表演講。(布碌崙商會提供)

布碌崙 (布魯克林)商會(Brooklyn Chamber of Commerce)自新冠爆發以來便積極尋找經濟復甦方法，日前舉行的年會中，除邀請多名民選官員、華人 業者外，州長霍楚 (Kathy Hochul)也受邀演講；她表示，小商業是社區經濟的基礎，接下來將優先考量其利益，由其帶動社區發展。

「小商家對當地的經濟發展至關重要，幫助全市小商家重新振作是復甦的重要一環」，霍楚表示，因此採取措施如助小商家更容易獲得政府資助、為少數族裔和女性經營企業創造機會等；在接下來的振興階段，也會繼續將小企業放在優先考量，以更快、更廣泛帶動社區經濟。

商會總裁藍迪(Randy Peers)則表示，目前經濟面臨的最主要問題包括三分之一的業者拖欠租金、勞動力短缺、供應瓶頸惡化、以及通貨膨脹；由少數族裔、移民組成的小企業因疫遭受衝擊，大多已被迫永久性關門，該會已盡可能提供資金援助，才挽回部分企業。

他舉例，通過蔡崇信(Joe Tsai)和妻子吳明華(Clara Wu Tsai)的5000萬元基金、社會正義基金會(Social Justice Fund)、市小企業資源網絡(NYC Small Business Resource Network)及「帶回布碌崙基金」(Bring Back Brooklyn Fund)等，最大可能挽救危機；也將會把經濟復甦的目標帶到2022年，造福更多社區業者。

參與當晚活動的華人業者、8大道酒樓負責人古平表示，霍楚提到振興經濟相當有把握，同時也呼籲在場人士作為領袖，要幫助控制好疫情，做好防疫措施；「霍楚的這份正面積極和努力值得大家樂觀地面對現在」，她表示生活還是要熬過，最重要的是帶著信念，並做好防疫本分。

當天多名民選官員也出席會議，包括國會眾院司法委員會主席納德勒(Jerry Nadler)、市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)、州參議員米維(Zellnor Myrie)、州眾議員白彼得(Peter Abbate)等。