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租房代金券增值 助遊民安家 「足夠付房租、離開收容所」

記者張晨／紐約報導
霍楚簽法，提高遊民租房代金券價值，使其擁有自己的棲身之所。(記者金春香/攝影)
霍楚簽法，提高遊民租房代金券價值，使其擁有自己的棲身之所。(記者金春香/攝影)

州長霍楚(Kathy Hochul)10日簽署了新法案，提高遊民和低收入者租房代金券價值，旨在幫助州內數千個家庭及個人離開收容所，擁有自己的棲身之所。

該法將州代金券的價值從聯邦公平市場水平的85%提高到100%；霍楚表示，家庭遊民和驅逐保護補充(FHEPS)計畫將幫助成千上萬的紐約人從庇護所搬到他們自己的家，該法案於11月在州議會通過。

「如果我們想讓人們離開收容所，就必須給他們足夠的錢來支付房租。」霍楚說，但租金在上漲，州代金券的價值低於紐約市的租金中值，這意味著拿到這項補助的人，房屋選擇仍「非常有限」。

法案發起者、州眾議員羅森索(Linda B. Rosenthal)表示，這或為大約2300個家庭提供住房生命線，「他們現在更有資格享受擴大了價值後的代金券」；然而，這項措施並沒有解決住房代金券的另一個問題，許多房東拒絕接收代金券，儘管這樣做是違法的。

法案頒布之際，紐約州的禁止逼遷令將在一個多月後到期，如果沒有申請緊急租金援助，數十萬紐約人可能會被房東驅逐。

市社會服務局及其下屬的遊民局、人力資源管理局此前推出「CityFHEPS」項目，給失去或瀕臨失去住房者提供租金援助，個人最高可獲每月1265元的租房補助，三到四口之家則最高可獲每月1580元租金補助，但疫情前每月只有約350人能使用該補助找到公寓。

今年8月，白思豪簽署市議員列文(Stephen Levin)提出的146-C號提案，提高「CityFHEPS」的租金補助額，個人將最高每月可獲1945元補助，用於租賃一居室；多口之家則最高可獲每個月2217元租金補助，用以租賃兩居室公寓。

租金 霍楚 房東

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