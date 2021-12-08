霍楚簽法：聖誕裝飾須示警 防兒童鉛中毒

霍楚簽署法案，要求使用含鉛電線作為聖誕節裝飾電線的廠商，須在其產品包裝貼上鉛害警示牌，以防兒童鉛中毒。（美聯社）

州長霍楚 (Kathy Hochul)日前簽署法案，要求使用含鉛電線作為聖誕節 裝飾電線的廠商，須在其產品包裝貼上鉛害警示牌，以防兒童鉛中毒。

節日裝飾燈電線上的潛在鉛害，長期以來一直備受擔憂；州府表示，多項研究已經表明，接觸過裝飾電線的手，擦拭下來的鉛含量，遠超兒童產品鉛含量標準的30倍。

該法案今年5月已在州眾議會和參議會通過，所有節日裝飾的電線都受此法案管制，要求所有齊納含量超過百萬分之100的節日電線，須在包裝上警告，「手持該產品的電線可能有鉛害暴露，使用後請洗手。」違者將被罰款500元。

根據聯邦疾病防治中心 (CDC)，鉛中毒可能導致神經系統受損，對兒童的危害尤其大，即便是極少量的鉛害，也能影響兒童的注意力發展和學習成績表現。

提案的州參議員梅爾尼克(Elijah Reichlin-Melnick)表示，「節日裝飾絕不應讓家庭成員的健康受損，但許多節日裝飾燈的鉛含量可能傷害兒童甚至成人。」

目前聯邦法律禁止銷售鉛塗料，紐約州也限制玩具和家具的鉛含量，但節日裝飾不在此列；霍楚表示，「在給房子進行節日裝飾時，紐約人不應擔心兒童和家人暴露在鉛害之中；隨著假日季的到來，這項法案提供了一種簡單而有常識的辦法保護民眾的安全，讓我們度過一個安全、健康、快樂的假日季。」