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牛津大學最新研究 混打選莫德納免疫反應較佳

陸天娜推新法 醫療機構設傳染病中心

記者和釗宇／紐約報導
陸天娜(右二)和梅隆尼(左二)舉辦記者會，呼籲國會盡快通過具有兩黨共識的「新冠與傳染病應對卓越中心法案」。（記者和釗宇／攝影）
陸天娜(右二)和梅隆尼(左二)舉辦記者會，呼籲國會盡快通過具有兩黨共識的「新冠與傳染病應對卓越中心法案」。（記者和釗宇／攝影）

紐約州聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)和國會眾議員梅隆尼(Carolyn Maloney)，5日在曼哈頓紐約大學朗格尼醫學中心(NYU Langone Health)共同呼籲國會盡快通過兩黨已達共識的「新冠與傳染病應對卓越中心法案」(COVID-19 and Pandemic Response Centers of Excellence Act)，在全美各醫療研究機構設立新冠和傳染病應對中心，以更好地應對未來的傳染病威脅。

影音來源：記者和釗宇

陸天娜於今年7月提出該法案，她表示，這項提案如果通過，將有利於美國更快應對像Omicron這樣的變種病毒；法案將授權聯邦衛生與公共服務部(Department of Health and Human Services)制定具備資質的醫療研究中心作為「卓越中心」，來應對疫情，包括檢測、診斷、病人照護、醫護人員心理健康、醫療資源不均、研究、教育、培訓等問題，並且提高美國應對和預防未來傳染病的能力。

該法案將撥款5億元，並為至少十家醫療機構提供1000萬元經費，用於實時防疫以及未來的傳染病應對。

陸天娜表示，「Omicron變種病毒在紐約州已經出現，這說明疫情仍未結束，應對傳染病和公共健康挑戰將一直成為持續性的任務；病毒會進化，我們的應對也須隨之進化，無論是監視疫情發展，還是滿足新冠後遺症患者需求，或者追蹤Omicron一樣的新變種，以更好地應對下一次公共健康危機。」

梅隆尼則表示，新冠疫情重創紐約市，但紐約市擁有眾多像紐約大學朗格尼醫療中心一樣的尖端科研院所，讓紐約市成為全美新冠療法、疫苗以及防疫的領軍城市，「這項法案將確保下一次公共健康危機到來時，我們將做好快速應對的準備。」

疫情 紐約市 Omicron

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