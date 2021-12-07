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無證客申請艾妲補助 延至1月4日

記者張晨／紐約報導
霍楚延長艾妲無證災民救濟至明年1月4日。(美聯社)
霍楚延長艾妲無證災民救濟至明年1月4日。(美聯社)

紐約州府和市府日前已撥款2700萬元救濟金，救濟在颶風艾妲(Ida)侵襲期間受害的無證災民，而州長霍楚(Kathy Hochul)日前表示，無證災民的申請將延長至2022年1月4日，華社的非營利組織也將繼續提供申請服務。

霍楚在一份聲明中表示，颶風過後一直致力於幫助所有受災者及家庭從這場毀滅性的災害中恢復，如今有了申請資源的延長，從前被排除在外的無證客們也可以通過所在社區的個組織進行救濟金的申請。

颶風艾妲救濟金針對因移民身分限制，無法獲得聯邦急難管理局(FEMA)救濟金的颶風災民，由紐約州和紐約市聯合發放，住在全市五區、長島蘇福克(Suffolk)郡、納蘇(Nassau)郡、上州威徹斯特(Westchester)郡、洛克蘭(Rockland)郡等地的居民均可申請。

據州長辦公室稱，到目前為止，全州已有54戶家庭收到了約22萬8376元的救濟，另有31戶家庭已經獲批並在打款途中；而這只是已遞交申請的403戶無證客家庭和聯邦急難管理局轉交的507戶家庭中的一小部分。

為了方便災民快速申領援助金，該項目已與上述不同區域內的非營利組織合作，並提供200種語言的服務，民眾可撥打熱線電話(800)566-7636，諮詢就近位置的申領站點和相關信息。

法拉盛41大道133-29號的民權中心(MinKwon Center)、布碌崙8大道4101號的華策會布碌崙分會(CPC)，可以提供此項救濟金申請服務；申請者需提供一個帶有照片、或兩個無需照片的身分證、為重建家園支付的開銷收據、房屋被風災摧毀的照片。

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