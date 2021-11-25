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防送貨車堵路 市議會提案設小型集貨中心

記者顏嘉瑩／紐約報導
為減少送貨卡車臨停造成道路堵塞，市議會通過提案，在社區設置小型集貨中心。(記者顏嘉瑩/攝影)
為減少送貨卡車臨停造成道路堵塞，市議會通過提案，在社區設置小型集貨中心。(記者顏嘉瑩/攝影)

為了減少送貨卡車像是亞馬遜(Amazon)或UPS等公司為送貨臨停，而造成的道路堵塞，市議會近日通過提案，將在每個社區設置多個小型集貨中心，再用小型車輛、電單車等送貨，以避免卡車堵路的情況發生。

該提案內容要求市交通局(DOT)在每個社區設置僅能上貨的裝載停車位或區域，並成立小型集貨中心，這些貨物從大卡車運至每個社區的小型集貨中心後，再由更小的運輸工具送到每家每戶。

提案還要求市交通局在每年至少設置五個裝載停車位或區域，並在三年內達到總共500個的數量，以在短期內見到成效。

提案的市議員雷諾索(Antonio Reynoso)表示，市府相關單位應該了解整個城市交通在幾年來產生的變化，尤其在疫情期間增加大量的線上購物，以及送貨需求。

除了該提案，另外還有兩個相關提案，要求市交通局以「車牌支付」(pay-by-plate)的科技，來確保所有使用裝載停車位或區域的車輛，都了解裝載區的規則，並使用市府發出的專用車牌。

事實上，「車牌支付」的開發相關議案，已經在市交通局的議程上許久，為市長白思豪(Bill de Blasio)為了遏止市府停車證非法濫用及誤用的議案，不過目前仍未有新進度。

另外市府原也計畫在2021年初，將全市車牌換成新的數為停車系統，系統可以直接判別車輛是否合法停車，不過目前該計畫尚未啟動。

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