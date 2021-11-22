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霍楚簽2法案禁擾人電話 違規公司將挨罰

編譯孫梁／綜合21日電
州長霍楚日前簽署兩項法案，規定電話公司可篩檢並封殺用戶不想接聽的擾人電話，並對違規公司給予處罰。(州長辦公室提供)
州長霍楚日前簽署兩項法案，規定電話公司可篩檢並封殺用戶不想接聽的擾人電話，並對違規公司給予處罰。(州長辦公室提供)

自動撥號電話(robocalls)在紐約可以休矣，霍楚(Kathy Hochul)州長日前簽署兩項法案，規定電話公司可篩檢並封殺用戶不想接聽的擾人電話，並對違規公司給予處罰。

霍楚聲明說：「紐約人對無休止的煩人自動撥號電話厭惡至極，我們要採取制止措施；新的法案將使電訊公司可在第一時間阻止擾人電話的騷擾，同時還授權州政府進行查處，以發現是哪些公司在撥打此類電話，並對他們採取執法行動。」

第一項法案由民主黨的州參議員庫尼(Jeremey Cooney)和州眾議員艾米·寶琳(Amy Paulin)聯合提案，是對聯邦通訊委員會(FCC)6月生效的「STIR/SHAKEN法規」發布的實施細則；FCC的「STIR/SHAKEN法規」規定，電訊公司可自行封殺自動撥號電話；紐約州法規定，電訊服務商可封殺無法接通以及隱藏撥打身分的假冒電話號。

第二項法案為民主黨的州參議員卡明斯基(Todd Kaminsky)和州眾議員寶琳共同提案，規定為了實施FCC的「STIR/SHAKEN法規」，由州府公用服務委員會負責對網路服務商打出的電話進行核查，同時規定了處罰措施，不合規的企業將面臨最多1萬元罰款，每次的最高處罰不超過10萬元。

在FCC接到的電訊投訴中，自動撥號的擾人電話占到六成，美國人單是在2018年前五個月，就接到163億個自動撥號電話。

霍楚日前還簽署另一項州法，將禁止紐約州的車行銷售氣囊不安全的車輛，規定車行向買主銷售的車輛必須配有氣囊，並且指示燈顯示氣囊正常；這項法案定90天內生效。

氣囊法早在6月便已通過，是以上州洛克蘭郡18歲青年阿莫洛斯(Anthony Amoros)的名字命名，阿莫洛斯2013年在駕駛一輛沒有氣囊的汽車時，因發生車禍而喪命。

紐約州 霍楚 眾議員

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