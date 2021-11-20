至少半年不漲價？MTA改口未放棄

儘管獲得聯邦基礎設施法案資金，MTA仍考慮明年加價。(記者金春香／攝影)

州長霍楚(Kathy Hochul)和大都會 運輸署(MTA )代理主席兼執行長利博(Janno Lieber)日前表示地鐵 至少六個月內不加價，言猶在耳，大都會運輸署官員18日卻改口翻盤，表示仍會考慮明年加價。

利博的新說詞是，「我們並未放棄行之有年的定期小幅漲價模式。」

儘管有聯邦資金挹注105億美元，大都會運輸署為平衡2021年至2025年的預算收支，仍計畫在2022年、2023年和 2025年年中調高票價和過路費。

急於加價是為了彌補疫情期間乘客數量減少造成的營收缺口。

MTA首席乘客服務官梅爾(Sarah Meyer)說，有一些顧客選擇不繼續使用服務，該單位想要深入了解理由何在。

假如公共運輸系統的乘客數量最終如預期般比疫情爆發前減少14%，大都會運輸署便可能永遠失去10億人次。

大都會運輸署財務長福蘭(Bob Foran)說，運輸署結構上確實失衡，不得不考慮並且採取那些令人不悅的選項。

為深入了解顧客想法，大都會運輸署針對10萬多名不再搭車的所謂「無效通勤者」(lapsed straphangers)進行調查，結果顯示，這些人多半認為犯罪、人身安全、清潔度和車費都影響他們回頭搭車。

MTA延後六個月漲價，官員指望乘客能因此回籠。

雖說考慮加價，利博表示，通勤者明年免加價的可能性還是有的；調漲票價和通行費只會帶來9000萬元，大都會運輸署也許可從其他地方籌到這筆錢，有很多情況可能導致放棄加價。

儘管財務吃緊、加價前景未定，在聯邦資金協助下，第二大道地鐵擴建至第125街、在車站增加電梯和信號升級的重大計畫正向前推進。