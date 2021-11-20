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MTA獲巨額補助仍收堵車費 通勤族不滿

編譯孫梁／綜合18日電
MTA已獲數百億元聯盟援助，但仍堅持收堵車費。(Getty Images)
MTA已獲數百億元聯盟援助，但仍堅持收堵車費。(Getty Images)

儘管大都會運輸署(MTA)從聯邦政府獲得數百億元的資助，但仍不顧許多通勤族的反對，堅持要對駛入曼哈頓中心商業區的車輛收取堵車費，目前正展開公聽。

許多通勤族對MTA執意要收堵車費頗為不解，認為MTA已從聯邦政府獲得近250億元的疫情援助與基礎設施建設基金，有如天上掉下的餡餅。

一名皇后區的居民說，「MTA今年和去年獲得大筆援助，帳戶出現了盈餘，沒有任何問題值得擔憂，我不認為他們應繼續徵收堵車費。」West Hempstead鎮的一名通勤族說，「太多的聯邦資金流向了紐約市，他們竟還要對我們的車輛額外收費，簡直是搶劫，他們不應這樣做。」一名女通勤客說，「請紐約市不要再多收費，因為你要讓上班族重新回來，還要吸引更多遊客。」

在拜登總統簽署的基礎設施法案中，逾100億元將撥給MTA，此外紐約市還拿到145億元的聯邦疫情援助。

在被問到既然已獲得巨額聯邦援助款，為何還要讓通勤族多交錢時，MTA代理執行長利博(Janno Lieber)表示，「我們要成為氣候變遷的模範生，這不僅是為了地球，更是為我們自己。我們需要更好的空氣品質，兒童不會罹患哮喘。」

在談到每輛車的收費為何高達23至35元時，利博表示，「數據可以證明，僅有極少比重的通勤族是開車進入曼哈頓的中心商業區，大多數人進城是搭乘捷運交通，因此收堵車費對多數人有利。」

但民選官員認為，在徵收堵車費的同時，還應考慮對部分人可給予折扣甚至豁免；州眾議員索拉吉斯(Michaelle Solages)說，「我的選民擔憂進城看病將成為問題，對弱勢群體的需求應慎重考慮。」

徵收堵車費目前已進入公聽階段，隨後MTA還將舉行對環境影響的評估，主要是在受堵車費影響的數十個社區進行。

如果進展順利，堵車費將在下屆州長選舉後實施。

堵車費 MTA 紐約市

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