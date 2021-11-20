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亞當斯促白思豪收回丙烷爐禁令

編譯孫梁／綜合19日電
亞當斯和市議員要求白思豪允許戶外用餐使用丙烷爐。(記者曹健／攝影)
亞當斯和市議員要求白思豪允許戶外用餐使用丙烷爐。(記者曹健／攝影)

候任市長亞當斯(Eric Adams)和一名曼哈頓的市議員19日要求白思豪市長收回命令，以准許餐館的戶外用餐設施可繼續使用丙烷爐取暖。

疫情爆發後，隨著在戶外設施用餐的顧客增多，全市五區的很多餐館為保證顧客冬季就餐的溫暖而購置了丙烷爐，在整個2020年冬季一直獲准使用。

現任布碌崙區長的亞當斯將在六周後就任紐約市長，他和轄區位於曼哈頓的市議員包爾斯(Keith Powers)聯名致函白思豪，敦促他重新考慮對丙烷爐的禁令；信中指出，「紐約市民的日常生活和為他們服務的中小企業，如今仍繼續受到疫情的影響，許多餐館食客仍願選擇安全的戶外用餐設施，而且餐館的復甦前景也依然艱難。」

兩人還表示，市消防局也證實說，丙烷爐去年沒有引發失火，「因此，我們要求市長重新考慮對丙烷爐的禁令，准許餐館再多使用一年。我們要竭盡所有努力，來因應疫情造成的經濟困難。」

白思豪(Bill de Blasio)上月宣布，考慮到市消防局提出的安全隱憂，他決定終止對戶外用餐設施使用丙烷爐的臨時許可；他上月21日說，「我聽取了消防局的意見，在丙烷爐使用的衛生和安全方面，他們是專家，儘管我們去年冬季也積累了使用經驗。市消防局強烈認為應淘汰丙烷爐，我贊同他們的意見，但我們給餐館一個月的準備時間。」

白思豪說：「取消丙烷爐關乎到戶外用餐的安全與持續性。」

代表曼哈頓東邊社區的市議員包爾斯，是市議會議長的參選人之一，他表示，白思豪對丙烷爐的禁令令人感到困惑，「許多餐館難以為繼，他們靠戶外用餐設施來看吸引顧客，市長的禁令全然不顧餐館已購置了丙烷爐，實際上是讓餐館增添新的取暖設施，這不合理。」

白思豪 紐約市 疫情

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