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拜習會白宮聲明：拜登重申遵守一中 談及人權問題

企業監視電話、網路 須告知員工

編譯孫梁／綜合15日電

州長霍楚日前簽署州法，要求所有私營雇主必須通知到每個員工，他們上班期間使用的工作電話、電郵和網路瀏覽內容都受到公司的監視，該法將於2022年5月7日生效。

新州法規定，凡是實行監視或可截取員工電郵內容的雇主，在簽訂聘用合約時都必須以書面形式通知到本人，通知以紙本或電子格式均可，員工也需以書面形式回覆。

新法還規定，雇主必須將實行監視的通知張貼在公司內的醒目處，以便員工隨時看到。通知要明確告訴員工：「員工的電話和電郵通訊，包括使用電腦、無線電和各種電子形式的通訊，以及網路瀏覽的所有內容，任何時候都可能受到公司的合法監視。」

新法的監視理由部分規定：「雇主已按規定通知到員工，因此保留對電腦使用的監督權，從而可增進公司的透明度，有助於避免侵犯隱私的官司訴訟；同時也便於員工上網時，能理解並支持公司對內部網路的監督政策，知道個人在網路瀏覽的後果。」

新法特別規定，監督不適用於旨在管理收發電子郵件、電話留言和網路使用的種類與數量；不對公司內的特定個體進行監督，以及監督的唯一目的是維護電腦系統。

雇主如有違犯，將面臨民事處罰，初次違犯最多被罰500元，第二次罰款1000元，以後每次均罰3000元。法律的執行由州檢察長辦公室負責，而不是州勞工廳，員工沒有對此規定的訴訟權。這項州法頒布後，紐約州的民權法也相應做出修改，但勞工法和人權法都沒有改動。

勞工 紐約州 隱私

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