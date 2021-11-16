基建法案注資MTA百億 2024年前不漲價

州長霍楚表示，基建法案生效後，MTA將獲得約100億元撥款，確保2024年之前紐約市公共交通不會漲價，也不會削減服務。（州長辦公室提供）

拜登總統15日簽署總額1兆2000億元的基建法案，紐約州 長霍楚(Kathy Hochul)在前往白宮參加基建法案簽字儀式，她表示，基建法案生效後，大都會運輸署(MTA )將獲得約100億元撥款，確保2024年之前紐約市公共交通不會漲價，也不會削減服務。

霍楚表示，「我們已經計算，拿到這筆基建款項後，預計MTA將不會漲價；通貨膨脹已經讓紐約居民的生活成本大幅增加，我很激動地告訴大家，我們不會再經歷公共交通漲價或削減公交服務。」

這已是MTA今年第二次叫停漲價，MTA財務委員會7月反對一項計畫至少到2022年7月不漲價的計畫；任何漲價計畫都需要舉行公聽並由MTA董事會簽署執行，MTA主席利博(Janno Lieber)表示，MTA至少在六個月內，甚至無限期不會考慮漲價問題，「真正的問題是盡量讓客流量恢復，我們不想因為漲價而讓人們不想乘坐公共交通。」

數據顯示，紐約市公共交通的客流量仍比疫情前少40%，而乘車費用則占MTA年收入170億元的38%左右；此前，深受重創的MTA財務已經得到兩份疫情救濟法案的補償，共收到約140億元聯邦救濟款；利博表示，基建法案預計將給MTA注資約100億元，將讓MTA減輕債務，進而終止短期內漲價及削減服務的計畫。

利博還說，此前紐約州與新州、康州就救濟款達成的分攤協議，紐約州將獲得108億5000萬元，也將緩解MTA的財務壓力；「這筆錢將注入我們的現金流；我們希望客流量回歸，這樣我們的才能維持高質量的服務，並維持目前的車資。」

MTA訂於17日向董事會提交2022財年預算 ，利博表示，MTA新財年預算仍將平衡，但警告未來無法避免的虧空可能將要求州議會為MTA開闢新的籌資渠道，「我並不是說州議會要在一夜之間或是本次會期內解決這個問題，但是的確是要開始考慮如何建立一個新的MTA預算框架了」。