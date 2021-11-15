無法獲得FEMA援助的艾妲受難屋主 15日起可申請200萬新補助

州長霍楚(左一)和國會議員孟昭文(中)探訪因艾妲颶風受難的皇后區災民。（記者張心／攝影）

州長霍楚15日上午宣布，撥款200萬救濟金用於救助艾妲 (Ida)颶風 中的受難屋主，今日起可開放申請，暫無截止報名時間；本次救濟金主要針對無法獲得聯邦急難管理局(FEMA)救濟金的颶風屋主，居住在紐約郡(New York County)、橙郡(Orange County)、普特南郡(Putnam County)、沙利文郡(Sullivan County)、阿爾斯特郡(Ulster County)五個郡縣符合資格的居民可申領。

該項救濟金將向颶風中主要住房遭受損壞，並且無法安全居住的房主提供緊急維修補助。從今天開始，房主可以申請該項資金，以支付必要的緊急維修費用；符合條件的維修包括但不限於電氣和管道系統的維修或更換，熔爐、熱水器、過濾系統、污水泵、電器的補救等。

該計畫在州住房與社區重建廳(New York State Homes and Community Renewal，簡稱HCR)的監管下，將與四個非營利組織合作開展工作。有意向的災民可以聯絡HCR在紐約市 設立的呼叫中心，在完成資格預審後被推薦給所居住地區的計畫管理負責人。呼叫中心電話：(646)786-0888。