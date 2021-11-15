我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨籍前聯邦眾議員歐洛克 宣布參選德州州長

前白宮資深顧問巴農向聯邦調查局自首

無法獲得FEMA援助的艾妲受難屋主 15日起可申請200萬新補助

記者張心／紐約報導
州長霍楚(左一)和國會議員孟昭文(中)探訪因艾妲颶風受難的皇后區災民。（記者張心／攝影）
州長霍楚(左一)和國會議員孟昭文(中)探訪因艾妲颶風受難的皇后區災民。（記者張心／攝影）

州長霍楚15日上午宣布，撥款200萬救濟金用於救助艾妲(Ida)颶風中的受難屋主，今日起可開放申請，暫無截止報名時間；本次救濟金主要針對無法獲得聯邦急難管理局(FEMA)救濟金的颶風屋主，居住在紐約郡(New York County)、橙郡(Orange County)、普特南郡(Putnam County)、沙利文郡(Sullivan County)、阿爾斯特郡(Ulster County)五個郡縣符合資格的居民可申領。

該項救濟金將向颶風中主要住房遭受損壞，並且無法安全居住的房主提供緊急維修補助。從今天開始，房主可以申請該項資金，以支付必要的緊急維修費用；符合條件的維修包括但不限於電氣和管道系統的維修或更換，熔爐、熱水器、過濾系統、污水泵、電器的補救等。

該計畫在州住房與社區重建廳(New York State Homes and Community Renewal，簡稱HCR)的監管下，將與四個非營利組織合作開展工作。有意向的災民可以聯絡HCR在紐約市設立的呼叫中心，在完成資格預審後被推薦給所居住地區的計畫管理負責人。呼叫中心電話：(646)786-0888。

颶風 紐約市 艾妲

上一則

疫情反彈 白思豪：全市成年市民皆有資格接種補強針

延伸閱讀

旅美大畫家山水作品展 「清江一曲抱村流」尋滄海遺珠

旅美大畫家山水作品展 「清江一曲抱村流」尋滄海遺珠
地中海颶風襲義大利 2死 羅馬G20峰會料不受威脅

地中海颶風襲義大利 2死 羅馬G20峰會料不受威脅
華策會助艾妲無證災民申請救濟金

華策會助艾妲無證災民申請救濟金
水災損財物愛車 專家教如何申請賠償

水災損財物愛車 專家教如何申請賠償
美CIA成立中國任務中心 北京：典型冷戰思維

美CIA成立中國任務中心 北京：典型冷戰思維

熱門新聞

曼哈頓中央公園11日一個小時內就發生兩起性侵案。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約中央公園清晨運動 女子遭鎖喉後性侵

2021-11-11 16:06
人口販賣、強迫勞工罪名成立而被判入獄的前中國外交官鍾丹。(本報檔案照)

前中國外交官因強迫勞工被判入獄 檢方要求沒收房產

2021-11-13 15:09
涉嫌將女友性虐致死的華裔男子萬秋明，被押出市警109分局。(本報檔案照)

涉性虐女友致死 華男出庭再延 死者曾患心理疾病

2021-11-11 02:30
大火過後該棟建築物已完全被毀，鏟車一推便夷為平地。(CBS電視台視頻截圖)

紐約上州華人家庭失火2死 單親媽痛失女兒

2021-11-09 10:31
布碌崙休班華警法拉盛KTV連開槍，因女服務員抱怨未得小費，案件或涉性交易。(取自谷歌地圖)

休班華警法拉盛KTV連開3槍 疑涉性交易

2021-11-09 02:30
紐約州達切斯郡七住戶華人家庭失火，兩人喪命火海。(取自谷歌地圖)

紐約州達切斯郡7名住戶華人家庭失火 2人喪命火海

2021-11-08 16:10

超人氣

更多 >
「覺得美不會抓我」中國巨貪行長逃美20年 隱身中餐館

「覺得美不會抓我」中國巨貪行長逃美20年 隱身中餐館
CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟

CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟
封面故事／Medicare如何選？專家讓你一次搞懂

封面故事／Medicare如何選？專家讓你一次搞懂
封面故事／紅藍卡答問 9個QA不踩坑

封面故事／紅藍卡答問 9個QA不踩坑

網球／彭帥控遭性侵下落不明逾10天後 世界女網協會聲援

網球／彭帥控遭性侵下落不明逾10天後 世界女網協會聲援