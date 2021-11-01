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拉瓜地亞機場快線停工 新替代方案出爐

記者和釗宇／紐約報導
皇后區民代表示，支持將N/W線地鐵延伸至拉瓜地亞機場，民眾就可直接從曼哈頓坐地鐵到機場。（州參議會提供）
皇后區民代表示，支持將N/W線地鐵延伸至拉瓜地亞機場，民眾就可直接從曼哈頓坐地鐵到機場。（州參議會提供）

紐新航港局(Port Authority)此前宣布拉瓜地亞機場快線(LaGuardia Airtrain)項目將暫停動工，將研究其他的潛在替代方案，而由現有地鐵線延伸至拉瓜地亞機場的方案浮出水面，獲得皇后區民代支持。

拉瓜地亞機場快線預計耗資21億元，全長約2哩，設有三站，建成後從曼哈頓中城抵達該機場將只需30分鐘，FAA已於今年7月21日批准該項目動工；但該項目此前被多個社區維權組織告上法庭，稱政府沒能考慮其他替代交通方案，要求該項目停建，州長霍楚(Kathy Hochul)10月已要求航港局研究其他替代方案。

代表皇后區阿斯托利亞(Astoria)的州參議員吉納瑞斯(Michael Gianaris)表示，支持在大中央快速路(Grand Central Parkway)上方建設地鐵軌道，將N/W線地鐵延伸至拉瓜地亞機場，民眾就可直接從曼哈頓坐地鐵到機場。

吉納瑞斯表示，地鐵延伸線高架軌道起點將位於N/W線30大道站和阿斯托利亞大道占之間，然後沿大中央快速路修建，不會影響周邊社區，「我認為這個方案最合適，達到了將機場與地鐵系統連接起來的目的，也能避免破壞社區街道。」

根據吉納瑞斯計畫的線路，地鐵還將經過聖邁克爾墓地(St. Michael's Cemetery)，預計到此處將轉入地下，確保拉瓜地亞機場的跑道視野清晰；此外，延長的線路可能將迫使大都會運輸署(MTA)將N/W線班次區分線路運營，部分車輛駛往拉瓜地亞機場，另一部分則開往Astoria-Ditmars站；他表示，各種問題是可以解決的，「我們能找到完成這一工程的辦法。」

這一方案未來能獲得多少支持尚未可知，另一名州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)也對這一方案表示支持；「我從小在阿斯托利亞長大，我一直支持這個方案，我認為我們能找到一個不使任何居民遷居並最大程度利用工業區的方案。」

拉瓜地亞機場 地鐵 皇后區

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