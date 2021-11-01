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長島鐵路曼哈頓東城設站 明年底全面通車

記者張心／紐約報導
長島鐵路主席伍華偉(右一)陪同州長霍楚(左一)，在曼哈頓東城通道乘坐首列火車。(州長辦公室提供)
長島鐵路主席伍華偉(右一)陪同州長霍楚(左一)，在曼哈頓東城通道乘坐首列火車。(州長辦公室提供)

從明年起，皇后區和長島居民搭乘長島鐵路(LIRR)前往曼哈頓，將不止有賓州車站(Penn Station)一個終點站選項；耗資110億元，聯通長島鐵路和大中央車站(Grand Central Terminal)的東城通道(East Side Access)工程於31日上午揭幕，州長霍楚、大都會運輸署(MTA)代理主席利博(Janno Lieber)、長島鐵路主席伍華偉(Philip Eng)等搭乘首批試運行列車，宣布該線路將於2022年12月全面通車。

長島鐵路位於曼哈頓東城的全新站台。（MTA提供）
長島鐵路位於曼哈頓東城的全新站台。（MTA提供）

根據MTA的聲明，東城通道將使LIRR前往曼哈頓的載客量增加 50%，正式上線後將每小時運行最多24列火車，預計會使皇后區和長島通勤客每天前往曼哈頓東城的路程時間縮短40分鐘，而且從中央車站(Grand Central Station)到甘迺迪機場(JFK)只需要不到40分鐘。

MTA當日還揭幕了全新打造的35萬平方呎客運站，入口設在麥迪遜大道(Madison Ave.)347號，毗鄰45街，內設25間餐廳、商鋪和藝術展廳，預計將便利16萬名通勤客，方便其在此搭乘開設的八條長島鐵路來往長島和曼哈頓，減輕賓州車站的壅堵和客運負擔。

東城通道是長島鐵路100多年來首次擴建，也是1950年來美國歷史上最大的全新火車站台建設工程；霍楚表示，作為半個多世紀以來紐約建造的第一個現代化火車總站，東城通道將擴大鐵路服務，減少從皇后區和長島到曼哈頓東區的旅行時間，降低重要運輸樞紐的人員擁擠，「這也代表著在疫情恢復過程中，紐約始終處於領先地位。」

州長霍楚參觀全新客運站並搭乘首批試運行列車。（州長辦公室提供）
州長霍楚參觀全新客運站並搭乘首批試運行列車。（州長辦公室提供）

「賓州車站簡直就像鬼屋一樣，走在裡面像在過萬聖節。」州長霍楚在東城通道搭乘了試運行的首班列車、返回賓州車站時感慨，「我根本不想在這個車站長待，到處都黑漆漆的簡直可怕；這裡也需要重建，而且不能等到2035年才要翻修它。」

MTA代理主席利博表示，目前當局正在全力衝刺確保東城通道準時上線，「我們不僅要操作29個獨立系統和2萬台設備，還需要攻克一些複雜的技術難題，這些都是需要耗費時間的工工作」利博說，「不過我們現在已經進入了LIRR相關員工的培訓期，他們正在學習如何操作列車並維護系統，全力確保乘客的安全。」

長島鐵路主席伍華偉表示，「等到2022年，我們不僅將為乘客提供更多前往曼哈頓東區的選擇，也會為他們在大中央車站提供最先進的設施；長島鐵路將繼續擔任減少污染和刺激紐約州經濟恢復的領導者，使人們願意選擇公共交通，擺脫汽車，重返工作崗位。」

長島鐵路主席伍華偉(前右)陪同州長霍楚(前左)，在曼哈頓東城通道乘坐首列火車。(...
長島鐵路主席伍華偉(前右)陪同州長霍楚(前左)，在曼哈頓東城通道乘坐首列火車。(州長辦公室提供)

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