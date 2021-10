霍楚增撥2500萬元 打擊仇恨犯罪

霍楚6日宣布再撥2500萬元加強非營利機構安全,預防意識形態造成的仇恨犯罪。(州長辦公室提供)

州長霍楚(Kathy Hochul)宣布,在之前4300萬元的基礎上再撥2500萬元,用於更新非營利機構基礎設施建設,打擊疫後針對亞裔 、猶太裔及其他族裔的仇恨犯罪 ,兩筆經費共計將幫助362個組織和872個項目;她同時表示推出全新仇恨犯罪報告系統,方便居民隨時舉報周遭所遇的歧視惡行,加快政府對舉報現象的回應速度和數據跟蹤能力。

最新撥款的2500萬元將由刑事司法服務處(Division of Criminal Justice Services)管理,用於提升包括學校、博物館、社區中心等非營利機構的基礎設施安全性,以應對其因意識形態問題而可能遭受的仇恨犯罪事件。政府規定每間非營利機構可為每件基礎設施申請5萬元補助,每間機構最高申領額為15萬元。

除此之外,該筆經費也將直接應用於遭受仇恨犯罪行為傷害的個人,受害者可以通過紐約州 罪案受害者服務辦公室(State Office of Victim Services),獲得心理諮詢、安全規畫、交通補助、民事法律援助和緊急避難所等協助。

霍楚也宣布稍早的4300萬經費已確定由州土安全和緊急服務處(Division of Homeland Security and Emergency Services)負責,其中3000萬元用於保護社區免受仇恨犯罪計畫(Securing Communities Against Hate Crimes Program)下的608個項目,另外約1300萬元用於該計畫下主要針對非公立學校和日間營(Nonpublic Schools and Day Camps Program)的264個項目。

對於遭受仇恨犯罪的受害者和目擊此類事件的證人,州政府推出全新報告系統,方便居民聯繫州警打擊仇恨犯罪小組(New York State Hate Crimes Task Force)。在此系統提交的任何表格,將由州警和紐約州人權辦公室同時監控,確保每個報案都能獲得正確的評估和回復。

此系統可以在任何移動端電子設備登錄,並且有包括中文在內的十种紐約州常用語,可以提交照片、視頻和文字。全新的仇恨犯罪報告網址為:https://forms.ny.gov/s3/Hate-Crime-Tips。

自2020年3月新冠肺炎肆虐紐約州以來,已有近4000件亞裔仇恨犯罪案件發生。如果遇到此類案件,請立即撥打1-877-NO-HATE-NY(664-28369);若遭受到歧視,可聯繫1-888-392-3644或發送短信HATE到81336。