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專家：美債限危機仍在 人民沉重壓力跟著拖到12月

參院50：48通過 債限提高4800億 可延至12月3日

1.25億補助計畫啟動 房東可獲12個月租金

記者金春香／紐約報導
州府啟動房東租金補助計畫，撥款1億2500萬元幫助房東。(Getty Images)
州府啟動房東租金補助計畫，撥款1億2500萬元幫助房東。(Getty Images)

州長霍楚(Kathy Hochul)7日宣布啟動房東租金補助計畫(Landlord Rental Assistance Program)，撥款1億2500萬元，幫助那些因租客拒絕申請緊急租金援助計畫(Emergency Rental Assistance Program)而無法獲得租金補助的房東(屋主)，以及那些雖然租客已經搬離、但欠下多月租金的房東。

7日起，申請房東租金補助計畫者可以獲得最多12個月的租金補助，補助金將優先發給擁有小型和中型房產的房東，這些房東在疫情期間面臨諸多困難，很多租客因失去工作而無法支付房租，但在州府提供了緊急租金援助計畫後，仍有不少租客拒絕申請，繼續拖欠房租，令小房東苦不堪言。

符合申請資格的房東，必須證明租客在2020年3月1日後無法繳納房租，租客或直接搬出，或拒絕申請緊急租金援助計畫；樓宇內出租房數量在20間及以下的房東，以及在州府7日開始接受申請45天內申請者可優先獲得補助；補助分發先申請先得，申請網站為otda.ny.gov/lrap。

州議會9月初通過緊急立法，將已經於8月31日到期的新冠疫情下禁止逼遷令延長至明年1月15日，為租客提供更多補助，霍楚簽署成法，在該法案下留出1億2500萬元給有需要的房東；此外霍楚上月還致信聯邦財政部，請求額外租房補助撥款。

根據州府數據，緊急租金援助計畫至今已經撥出8億400萬元直接給6萬3000名租客申請補助的房東。

房東 租金 租客

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