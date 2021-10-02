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市議員崔馬克提新法 打擊食物浪費救濟市民

記者顏潔恩／紐約報導
疫情期間，市府和非營利機構在全市範圍內分發免費救濟食物。(本報檔案照)
疫情期間，市府和非營利機構在全市範圍內分發免費救濟食物。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)市議員崔馬克(Mark Treyger)日前提出新案，鼓勵食品商家將多餘的食物捐贈給非營利組織，並分發給社區；為防止食物浪費，市府機構要求商家在符合規格的條件下供餐。

因應疫情，不少市府機構和非營利組織派發緊急救濟食物，但在華社頻頻出現民眾濫領，將不喜歡的食物直接丟棄或低價轉賣的情況，與那些在為下一餐發愁的市民形成強烈對比。

根據提案，市府將制定一項激勵計畫，鼓勵餐館將剩餘的食物贈給非營利組織，將食物分發給社區；市清潔局、市消費者與勞工保護局也要建立一項違規準則，以確保食品供應者符合救濟計畫，所提供的食物不會被浪費掉，提案接下來將在市議會進行投票。

「這是一項具備常識性的提案，在很多方面帶來雙贏」，崔馬克說，法案解決紐約市飲食無保障(food insecure)問題，食物不會落入不當使用；該案獲得市清潔局的支持，當局副局長Bridget Anderson表示，捐贈食物給非營利機構的小商家業者將從中獲得獎勵，以感謝他們為飢餓的市民提供救濟。

她也說，考慮到不少食品商家已和非營利組織有合作，市府人員將為該項目做好規畫，避免破壞兩者現有的合作關係；同時也會要求與食品商家簽訂協議，在市府機構設定的期限下捐贈這些多餘的食物，商家需展示與非營利組織簽訂的文件。

雖提案暫時未提及違規項目內容，但一旦商家不慎違反就會被停用，只有在接下來六個月內沒收到類似罰單時才會取消停用資格。

據全市最大食品援助組織City Harvest的數據，疫情爆發前，糧食問題就已經存在，自疫情爆發後，紐約市飲食無保障的人增加了38%；每天有150萬人面臨飢荒、每三名孩童中就有一人吃不飽，組織稱讚崔馬克的提案是「及時雨」，能幫助到真正困頓的人。

紐約市 疫情 布碌崙

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