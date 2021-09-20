鼓勵雇難就業人士 國稅局推稅務減免

聯邦國稅局向業者推出一項抵稅優惠，凡雇用長期領失業金、或面臨重大就業障礙的人，就可申請這項稅務減免。(美聯社)

為扶持小商家在疫後恢復，並幫助就業 障礙者重返職場，聯邦國稅局(IRS)向業者推出一項抵稅優惠，凡雇用長期領失業金 、或面臨重大就業障礙的人，就可申請這項稅務減免。

這項抵稅優惠應和「小商家周」(Small Business Week)推出，對於符合條件的業者，「工作 機會稅收抵稅額」(Work Opportunity Tax Credit，簡稱WOTC)是個不容錯過的福利；當局表示，該優惠長期有效，目前立法就將WOTC延長至2025年底。

在這條件下，當局鼓勵業者雇用有就業障礙的人，目前有十個群體被認證在內，包括貧困家庭臨時援助(TANF)受助人、失業或殘疾的退伍軍人、曾入獄者、居住在當局指定授權區及鄉村社區的居民、從職業康復行業轉介的職員、暑期青年員工、營養補充援助計畫(SNAP)、社會安全補助金(SSI)受助人、長期家庭援助或長期領取失業金者；其中領取失業金者，必須至少連續27周失業，並在此期間已領取過州或聯邦失業救濟金。

若想獲得稅務減免資格，雇主需先向州勞動力機構(SWA)提交表格8850，由其篩選後將通知申請者做後續安排，不要直接提交給國稅局；符合條件者就能申報WOTC，減免的額度取決於就業第一年支付給符合條件雇員的工資而定。

申請者必須在11月8日前提交表格，其中符合資格的另個條件是，雇用的員工必須在今年1月1日到10月9日期間開始工作。

一般情況下，雇員開始工作的28天內，雇主會將該表格交給有關機構；但在特殊條約下，11月8日的截止日期也適用於兩組剛招用的員工：居住在賦權區、符合條件的暑期青年員工及指定社區的居民。

儘管免稅組織無法獲得該優惠，但有一項特殊規定，能允許僱用合格退伍軍人的組織申請WOTC，需通過表格5884-C申請；關於工作機會稅收抵稅額的更多信息，可瀏覽IRS.gov/WOTC查詢更多。