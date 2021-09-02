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紐約市檢察官棄訴案翻倍 白思豪歸咎法院

記者黃伊奕／紐約報導

在2020年紐約市五大區的地區檢察官拒絕起訴的重罪犯數量相比2019年多出一倍，超過6500名嫌犯順利脫罪；儘管不少人對此感到憤怒，但市長白思豪卻表示寬容，認為是聯邦管理的法院因疫情導致案件處理緩慢才出現情形。

根據紐約州刑事司法服務部門數據，在2020年紐約市3萬8635起結案的最重案件中，有16.9%的案件是由檢方主動放棄了起訴；該數據相比2019年8.7%以及2016年至2019年8%的平均比例，出現了明顯上揚；加上因疫情導致法院曾經關閉，在2020年成功結案的刑事案件數量大幅下降了44.1%。

一名執法人員稱，導致這一情況原因很多，包括大量資深助理檢察官退休、轉職，沒有經驗的助理檢察官和警察致使起訴難以進行。

不久前有新的法律要求即使案件審理結束，也需要向被告律師提供起訴證據，包括證人姓名等敏感信息，讓不少證人選擇中途退出作證，讓檢察官辦公室難以完成起訴工作。

全市五個區中，撤銷重罪案件起訴數量最多的是布朗士，當地檢察官克拉克(Darcel Clark)去年甩掉了2408件重罪案件，占當地整體重罪起訴案件的28.5%；另外還有2365起案件被法官駁回，使得當地被警方逮捕嫌犯被起訴比例從2019年44.2%下降到27.4%；而在布碌崙(布魯克林)，比例從41.5%下降到21.1%。

統計數據顯示，去年被檢方主動放棄起訴的案件比例增加的同時，被成功定罪和判處監禁的嫌犯數量也明顯下降，在18歲及以上的被告中，僅7.4%被判定有重罪，10.5%被判定有輕罪；該數據在2019年分別為12.1%和17.1%；在2020年，僅有3.8%被告被判一年以上監禁。

白思豪並未指責檢方，認為過去紐約市槍擊與重罪攻擊案件增加主要是因為疫情影響，他認為法院對案件審理的緩慢是導致各區檢察官放棄起訴一些案件的主要原因，並非故意對嫌犯寬容。

紐約市 檢察官 疫情

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