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紐約市立法 外賣平台抽成 永久不超過15%

記者顏潔恩／紐約報導
市議會通過法案，將去年通過的規定第三方送餐平台抽成上限的規定，列為永久性措施。(本報檔案照)
市議會通過法案，將去年通過的規定第三方送餐平台抽成上限的規定，列為永久性措施。(本報檔案照)

新冠疫情期間，諸多第三方外賣送餐平台趁機提高抽成，甚至高達30%，市議會上月通過延長限制第三方外賣平台對餐館的抽成上限不超過15%至明年2月的法案，保護餐館業者；日前市議會投票通過將該案列為永久性措施，並要求第三方平台註冊執照、每兩年審核一次，並與餐館共享訂餐者信息。

市議會26日晚通過該法案，規定第三方外賣服務平台每單對餐館抽成不得高於15%，其他類型服務的費用比率不得高於5%，信用卡處理費不得超過3%；若最終落實，也會要求第三方外賣服務平台向市消費者與勞工保護局申請營業執照，每兩年審核一次，申請費用是200元。

法案規定第三方平台要與餐館業者共享訂餐者信息，禁止將未同意加盟的餐館顯示在平台上，並需要將餐館電話列在平台上，當訂餐交易失敗時，第三方外賣平台不可對電話訂單收取任何費用。

違規的第三方外賣平台將被罰款，對一家餐廳違規，每次罰500元，若違反抽成的規定，最多可罰1000元；當局也可暫停或吊銷平台的執照，或者不予延期。

「該法案將保護餐館業者的權益，防止在經濟最脆弱之時還被第三方外賣平台剝削」，市議員周奈(Mark Gjonaj)表示，要通過立法向紐約市以及全美宣告，政府和議會要保護小商業者的權益，違規者就要面臨懲罰。

法案通過後，外送平台Grubhub的子公司Just Eat Takeaway、DoorDash等平台的股價均受挫，分別下跌5.6%和2.4%，隸屬於Uber的Uber Eats則暫未受到影響，股價反而上升1%；前兩家公司發言人批評法案「公然違憲」，且根本毫無必要。

市長白思豪可在30天內簽署法案，120天後生效。

股價 紐約市 白思豪

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