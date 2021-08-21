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紐約市高中體育生、教練 今秋參加高風險賽事須先接種

記者張晨／紐約報導
紐約市高中「高風險」運動選手、教練若要參加賽事，必須接種疫苗。(市長辦公室)
紐約市高中「高風險」運動選手、教練若要參加賽事，必須接種疫苗。(市長辦公室)

市長白思豪(Bill de Blasio)20日宣布，高中生運動選手和教練，如果想要參加「高風險」(High-risk)運動比賽，必須接種疫苗；這是紐約市第一次強制要求學生接種疫苗，紐約時報指，這也暗示著今年稍晚，可能對全市約100萬名公校相關學生推廣實施。

白思豪接受紐約公共電台(WNYC)採訪時表示，參加美式足球、排球、籃球、摔跤、曲棍球以及保齡球等「高風險」運動的學生選手和教練，必須至少接種一劑疫苗。保齡球因在室內進行，也被列入。

紐約公校運動聯盟(PSAL)之後也公布相關要求。高風險運動秋季參賽者於競賽第一天前應至少接種第一劑，冬季、春季選手、教練則應在賽季開始前完全接種。可使用教育局資源，網路上傳接種證明。

依此推算，大約有2萬名選手和工作人員，必須在參賽當日前接種至少一劑。參加摔跤、籃球、冰球、曲棍球等冬季和春季競賽的學生，仍有幾個月的時間決定是否接種；棒球、足球、網球、田徑和體操，因被視為低風險，暫未列入。

上述規定遵循聯邦疾病防治中心(CDC)的指導意見，參加身體接觸運動的學生，應該接種疫苗。去年，在全美許多地區，高風險運動的病毒傳播率，高於教室中面對面教學。

紐約市公校將於9月13日開學，這意味著符合條件但仍未接種疫苗的學生，即使現在立即接種，也不會在開學時得到打完兩針的完整保護力。根據市府數據，在所有符合條件的12至17歲的學生中，約60%已施打首劑，但不清楚其中有多少是公校的學生。

市教育局規定網址：https://on.nyc.gov/3gn7zPs。

紐約市 疫苗 公校

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