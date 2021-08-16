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紐約州選區重畫公聽 華裔認布碌崙分區應更改

記者和釗宇／紐約報導
州選區重畫獨立委員會15日舉辦公聽會，聽取選民有關紐約州選區重畫的意見。（視頻截圖）
州選區重畫獨立委員會15日舉辦公聽會，聽取選民有關紐約州選區重畫的意見。（視頻截圖）

紐約州選區重畫獨立委員會(NYS Independent Redistricting Commission)15日舉辦公聽會，聽取選民有關紐約州選區重畫的意見；布碌崙(布魯克林)華裔社區代表表示，應當按照族裔聚居情況重畫州議會選區，讓華裔人口集中在同一選區內，才能讓民代更具代表性；另外目前涵蓋曼哈頓華埠和布碌崙(布魯克林)日落公園的國會眾議員第七選區的範圍也不宜更改。

2020年人口普查結果讓紐約州丟失一個國會議員席位，國會眾議院席位數改變之後，選民的選區也相應地跟著變化；選區重畫獨立委員會此前已公布一系列公聽計畫，並舉行針對不同選區舉辦了多場公聽會，聽取選民對選區重畫的意見，15日的公聽會則面向全州範圍。

紐約亞美正義聯盟(LAANY)董事長李立民表示，雖然紐約市亞裔人口過去十年來有所增長，但亞裔民代數量仍然較少，無法反映亞裔人口增長的現實；他說，根據此前進行的紐約市長初選，選民基本上仍按照族裔投票；例如在布碌崙，楊安澤在日落公園等華裔聚居區支持度最高。

然而，李立民說，在州議會選區層面，布碌崙亞裔社區被分在了不同的選區，導致無法選出代表亞裔的民代；他表示，布碌崙亞裔人口過去十年來大增43%，人口增幅達到42萬人，但在州議會卻沒有一名來自布碌崙的亞裔議員，說明目前的州議會選區畫分是不合理的，應該按照族裔人口聚居情況重畫。

同時，亞美正義聯盟立法總監迪亞茲(Jasper Diaz)表示，目前第七選區涵蓋曼哈頓華埠和布碌崙日落公園兩大華裔社區，若重畫選區不應將兩地割裂；他說，華埠和日落公園有很多共同利益，兩個地區屬於同一個社交系統內，應該繼續被看做一體。

州選區重畫獨立委員會將於9月15日公布初步的選區重畫地圖，並按將舉辦新一輪公開聽證會徵求選民意見，最終版本的選區重畫地圖將提交州議會表決和批准，最終將在2022年1月完成。

紐約州 亞裔 布碌崙

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