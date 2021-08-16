紐約市亞裔人口增長迅猛 社區籲選區重畫保優勢

全市亞裔人口增長迅速，布碌崙漲幅最大。（記者黃伊奕／攝影）

根據最新公布的人口普查 調查數據，全紐約市亞裔 人口增長迅速，對此亞裔社區代表呼籲進一步提高亞裔在各級政府的政治力量，將亞裔人口增長帶來的優勢利用起來。

根據近期公布的2020年人口普查數據，皇后區亞裔人口增加了29%，遠遠超過該區整體人口增長了7.8%的數據；布碌崙 (布魯克林)亞裔人口增長更是迅速，目前當地亞裔已經高達42萬人，相比2010年增加了43%，大大超過當地整體9.2%的增長速度；而布碌崙人口普查參與率遠遠沒有達到全市平均水平，因此相信還有更多亞裔沒有被統計進來。

亞裔增長速度遠高於其他族裔群體，確保新的選區畫分能集合亞裔力量，不少社區代表認為，尤其是布碌崙日落公園、班森賀、羊頭灣這三個華裔集中社區，應要再重畫選區後，確保能選出可以代表亞裔族群的民選官員。

美國亞太裔完整統計委員會顧問歐陽蕭安指出，過去有關機構會分裂一個他們認為沒有政治參與力度或不起眼的社區，因此社區要確保亞裔在這一輪選區重畫中凸顯出來。

例如，布碌崙日落公園原本為白人集中居住地，在1958年開始當地白人居民開始搬遷至新澤西，大量西語裔、亞裔湧入，目前當地8大道卻被三個州參議員選區瓜分，分別為米維(Zellnor Myrie)、薩維諾(Diane Savino)和費爾德(Simcha Felder)。

布碌崙松柏之家社區服務中心主席李宗保也指出，總是說亞裔投票人數少，但從沒有人討論亞裔社區是如何被歧視和分化，就算都出來投票，也無濟於事。

歐陽蕭安指出，這次選區重畫對亞裔不是學術活動，也不是簡單的數學方程式，而關乎著是否可讓亞裔在未來十年獲得權力、責任和平等。