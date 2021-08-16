長島人口增速緩 專家籲減稅

人口普查顯示，過去十年間長島人口增加較緩；圖為長島家長送子女上學。（本報檔案照）

日前公布的2020年全國人口普查 數據顯示，長島 在2010 年至2020 年間，人口增長率為3.1%，少數族裔人口增長顯著；專家呼籲通過減稅，增加可負擔住房，來吸引勞動力，促進人口增長。

根據人口調查數據，過去十年間，長島的少數族裔不斷增長，已經占全島290萬人口中的40.2%；雖然白人依舊占大多數，但長島的非西語裔白人在過去十年中減少約10.2%，意味著近20萬人的人口流失。

「我對長島白人人口下降並不感到意外。」長島地區規畫委員會主席卡梅倫(John Cameron)說，「人口外流主要原因是高額稅率，這麼多年情況都沒有好轉，人們已經不願繼續耗下去。」

他表示，目前3.1%的低人口增長，提醒長島的決策者是時候解決稅收、住房、教育 、醫療等問題了；「長島可持續發展最大的障礙是高額的稅收和缺乏出租屋。」

卡梅倫擔心目前的稅收政策會加劇高收入者、退休人員和年輕勞動力的外流；在他看來，政府應該通過發展經濟、創造就業機會來增加稅收，「我們需要控制不斷增加的政府支出，但想要擴大稅收收入，可以通過刺激私人投資來達成此目的。」

儘管長島3.1%的人口增長率漲幅不大，但依舊有專家認為這種增長有希望，未來人口會持續擴張；據人口普查數據顯示，過去十年中，長島的納蘇郡(Nassau County)人口增長率為4.2%，總人數達到139萬5774人；蘇福克郡(Suffolk County)人口增長率為2.2%，總人口達到152萬5920人。

「我認為人口還在增長就是個好兆頭，畢竟長島的經濟已經很成熟且多元，很難再創二戰後期的人口爆發性增長態勢。」長島協會(Long Island Assoication)總裁兼首席執行官科恩(Matthew Cohen)說，「我們仍然面臨高稅收的挑戰，政府需要做更多工作，來增加兒童教育和住房等方面的居民可負擔能力，這對於留住年輕人並保持未來人口增長至關重要。」

「很慶幸看到長島人口下降的趨勢有逆轉。」紐約州最大的醫療系統諾斯韋爾醫療系統(Northwell Health)戰略分析副總裁克勞特(Jeffrey Krau)表示，目前正在分析數據，以研究長島種族多元化環境下醫療公平的問題，以為居民提供更便利的健康生活環境。