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辭職震撼彈 出身政治世家 兩代葛謨帝國垮台

州議員提案 防報復投訴者

記者黃伊奕／紐約報導
博一嵐此前向媒體說明自己遭遇葛謨的性騷擾和報復。(美聯社)
博一嵐此前向媒體說明自己遭遇葛謨的性騷擾和報復。(美聯社)

葛謨的醜聞與辭職，讓州議會進一步審視人權法中的漏洞，並提案禁止私人企業雇主或政府機構，以公布投訴者個人資料，作為報復手段。

該提案由州參議員郭納德(Andrew Gounardes)與州眾議員羅哈斯(Jessica González-Rojas)聯手提出，主要是針對州長葛謨此前面對博一嵐(Lindsey Boylan)性騷擾指控時，故意向媒體洩露博一嵐人事檔案的報復行為。

博一嵐此前為葛謨經濟發展辦公室副主任，去年12月她爆料自己曾遭葛謨性騷擾，今年2月透露更多細節，稱自己曾被葛謨強吻，葛謨還經常在違背個人意願的情況下，親吻及撫摸女性下屬；不久後葛謨開始試圖「抹黑」她，告訴大家「她是一個難纏的人」，其助手還故意向媒體洩露她的個人資料，博一嵐說「他的這種作法就是為了摧毀我」。

羅哈斯指博一嵐遭遇的報復，暴露了目前人權法中存在的漏洞，「必須盡一切可能減少對受害者的潛在傷害」；該法案是為了讓受害者在面臨歧視和攻擊時更容易報告，無需擔心被報復和抹黑，「因為種種原因，要遭遇性暴力的受害者站出來一直非常困難，因此提出該項立法」。

提案6月已於州參議會通過，即將在州眾議會進行表決，羅哈斯說「這項提案目前已經獲得來自民主黨、共和黨30多位民選官員的支持，多數人都認識到該項提案的重要性。」

葛謨 性騷擾 眾議員

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