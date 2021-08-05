瑪麗奧提案 防史島居民遭雙重收費

瑪麗奧提案，避免使用維拉札諾大橋已支付過橋費的居民，進城再次被收堵車費。(本報檔案照)

市長白思豪近期再次推動曼哈頓堵車費 計畫(Congestion-Pricing)，轄區包括史泰登島的國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)日前提出「過路費免雙重收費保護法案」，避免使用維拉札諾大橋(Verrazano-Narrows Bridge)時已支付過橋費的島民，再被徵收堵車費。

州議會2019年批准的堵車費計畫，擬對進入曼哈頓60街以南的私家車收費，預計將為大都會運輸署(MTA)在四年內帶來150億元收入，用於所需的地鐵、公車和鐵路維護升級，並減少碳排放、提高空氣質量。

瑪麗奧日前推出一項「過路費免雙重收費保護法案」(Protection Against Double Tolling Act)，允許已支付維拉札諾大橋過路費的史島駕駛，在進入堵車費區域第二次徵收費用後，同時退款原本的過橋費。

該法案也要求管理收費的機構，只能將款項用在交通系統升級，不會變作其他用途，另外只有紐約市 居民才適用該法案。瑪麗奧表示，史島居民每次到紐約市其他區，已要支付額外過橋費，不應再承擔多一筆費用。

愈來愈多華人從布碌崙搬到史泰登島；華裔居民蕭崇浩表示，每天開車到曼哈頓，支付過橋費是不小的負擔，若還有堵車費，是雪上加霜。