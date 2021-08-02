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颶風季來臨 顧雅明提案 防樹倒傷人損財

記者呂賢修╱紐約報導
紐約進入颶風季，路樹安全受重視。(記者洪群超/攝影)
紐約進入颶風季，路樹安全受重視。(記者洪群超/攝影)

紐約已進入颶風季，為避免樹倒或樹枝斷裂，傷人、斷電或造成民眾財產損失或無人處理，市議員顧雅明日前提出兩項法案，要求市府制訂規定，專責管理斷枝處理及檢查路樹、公園樹木健康，並於網路公布報告。

法案要求市府成立小組(Downed Tree Task Force)，成員包含市緊急事務處理局、公園菊、警局、消防隊、清潔局、交通局、能源公司代表等，協調安全移除的倒樹、斷枝，並制訂緊急天氣狀況下的標準步驟，每年開會兩次提出改進之道。

另一法案則要求市公園局定期檢查路樹、公園樹木健康情況，並在網上公布年度檢查數量、地點、地圖、結果，311熱線接到多少關於檢查樹木的要求、原因等。

顧雅明表示，樹木斷落常造成生命財產威脅，相關提案能保障遭遇風暴時 有專責單位盡快處理，而且將樹木檢查報告內容具體化，也有助減低風險。

此外，市府提醒民眾上網查詢是否住在颶風疏散區，住家附近的庇護中心，以及應變步驟，網址：https://www1.nyc.gov/assets/em/html/know-your-zone/knowyourzone.html。也可手機下載Notify NYC應用程式，會收到提醒天災、交通受阻等最新訊息，網址：https://a858-nycnotify.nyc.gov/。以上均有中文服務。

颶風 紐約 風暴

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