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葛謨簽法 棒球為紐約官方運動

記者金春香／紐約報導
葛謨30日簽法，將棒球定為紐約官方運動，圖為洋基隊近期出賽。(美聯社)
葛謨30日簽法，將棒球定為紐約官方運動，圖為洋基隊近期出賽。(美聯社)

紐約有洋基隊(New York Yankees)和大都會隊(New York Mets)兩隻職業棒球隊，疫情期間球場並擔負起提供新冠疫苗接種的重任；州長葛謨(Andrew Cuomo)30日簽法，將棒球定為紐約州官方運動。

在皇后區長大的葛謨表示，自己小時候熱愛棒球，紐約更是創造美國棒球領域的諸多歷史和紀錄，「這項運動也能反映紐約州的獨特魅力，紐約是棒球的出生地，也終於成為紐約的官方運動。」

紐約著名的洋基隊2021年被福布斯排為世界最有價值的專業運動團隊第二名，價值52.5億元。

根據提案，紐約州古柏鎮(Cooperstown)擁有棒球名人堂，被認為是棒球的發源地；但與曼哈頓一水之隔的新州霍布肯(Hoboken)則認為第一場棒球比賽在該地舉行，那裡才是棒球發源地。

也有一些紐約民眾認為在紐約，籃球比棒球更受歡迎，籃球才應成為官方運動。

紐約州的其他象徵物還包括，海狸是官方動物，玫瑰是官方花朵，牛奶是官方飲品，蘋果是官方水果，酸奶是官方零食，紐約的口號則是「我愛紐約」(I Love New York)。

葛謨30日簽法，將棒球定為紐約官方運動，反映紐約的獨特魅力。(美聯社)
葛謨30日簽法，將棒球定為紐約官方運動，反映紐約的獨特魅力。(美聯社)

紐約州 洋基 葛謨

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