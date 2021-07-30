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美國疾管中心：Delta變異株傳染力堪比水痘

白思豪：將對全市餐飲業員工 實施強制接種規定

記者張晨／紐約報導
白思豪稱將很快對全市餐飲行業實施接種規定。(市長辦公室提供)
白思豪稱將很快對全市餐飲行業實施接種規定。(市長辦公室提供)

日前，市府將要求所有市政員工必須在9月13日公校開學之前完成新冠疫苗接種，否則須接受每周新冠檢測。30日，紐約市白思豪(Bill de Blasio)再表示，衛生官員可能很快會對全市所有酒吧和餐館實施強制疫苗接種規定。

白思豪在當日接受CNN新聞編輯室採訪時表示，變種病毒Delta的確診病例在過去兩周翻了一倍，「鑑於我們目前了解到的一切，所有可能阻止其繼續傳播的選擇都在考慮之列。」包括如今正在復甦的餐飲行業。

在過去一周，市府更新了是對自雇員工強制接種要求，所有市政員工都必須在公校開學之前完成接種，否則須接受每周新冠檢測，預計這一新規將影響超過31萬市府員工，包括教師、警察、消防員等。

市府在越來越多的防疫規定上都有所加強，白思豪表示，他也一直在督促私人雇主，敦促雇員在返回辦公室前接種疫苗。

且白思豪也指出，市衛生局有權強制執行這一命令，「尤其是在這樣的緊急情況下，他們應該擁有非常真實的權力，任何形式的公共衛生問題都可以解決，我們需要授權並向紐約人證明，接種疫苗是唯一的出路。」

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)的一名發言人表示，自從紐約在春天取消了緊急狀態以來，防疫規定現在由各地方自行決定。

「我不知道相關的法律問題，但我認為強制接種是一個正確的決策。」市議會健康委員會主席、市議員列文(Mark Levine)說。

但紐約市服務業聯盟(NYC Hospitality Alliance)行政總監雷吉(Andrew Rigie)則表示，這項規定不應該針對他所在的行業。

「市府應該做出表率，要求民眾在進入在政府大樓和其他地方之前接種疫苗。這樣，餐館工作人員就不需要做拒絕食客進入餐廳這樣的艱難舉動了。」

他指出，該行業已經在過去一年多的時間中遭到了重創，需要盡一切努力避免又一輪的疫情封鎖，但也需要認識到強制疫苗接種將給許多餐館帶來前所未有的挑戰。

而就在白思豪發表這番言論之前，餐館業大亨梅爾(Danny Meyer)表示，旗下位於紐約及大華府的多家餐廳，將於9月初起不再允許未接種者堂食。

白思豪補充道，他將在8月2日「向紐約人描述使用口罩的最佳方式」，並暗示將收緊防疫規定，限制未接種者參加特定活動。

紐約市 白思豪 疫苗

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