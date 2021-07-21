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類鴉片3分銷商支付11億 與紐約州達和解

記者金春香／紐約報導
圖為McKesson Corporation與紐約州檢達成和解。(美聯社)
圖為McKesson Corporation與紐約州檢達成和解。(美聯社)

繼與醫藥巨頭嬌生公司(Johnson & Johnson)和普度藥廠(Purdue Pharma)的訴訟達成和解後，州檢察長詹樂霞(Letitia James)20日宣布，紐約州再與三大類鴉片藥品分銷公司以11億元達成和解，和解金將用來進行類鴉片藥物治療和預防。

三家公司分別為McKesson Corporation、Cardinal Health Inc.和Amerisource Bergen Drug Corporation，他們將從兩個月後開始支付和解金，分17年支付完成；作為和解協議的一部分，三家公司將在州高等法院的類鴉片藥物審判案件中被移除。

詹樂霞表示，雖然再多的錢也無法補償那些因對類鴉片藥物上癮而喪生的人，但這些資金將用於幫助紐約州類鴉片藥物預防、治療和教育工作，並盡快為那些正遭受此類藥物折磨的人提供資金和資源幫助。

這三家公司在一份聯合聲明中表示，這份和解是邁向各州和地方政府最終與相關公司達成廣泛和解的重要一步，雖然三家公司否認自己在未充分監督分銷的情況下銷售類鴉片藥物，稱是醫藥製造商和開處方醫生的過錯，但他們也承認，這項和解能促使更多公司將資源集中用在提供安全藥物和治療上。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)最新數據，美國去年因藥物上癮死亡的人數超過9萬3000人，比前一年增加30%，其中約6萬9000人死於過量服用類鴉片藥物。

嬌生上月與紐約州就類鴉片藥物訴訟達成和解，和解金為2.3億元，並保證永遠不在美國進行任何相關藥物生產和銷售；普度本月初也與紐約、麻州等15個州的訴訟達成協議，賠償45億元，並同意關閉藥廠，擁有該藥廠的薩克勒家族(Sackler family)再也不能銷售該藥物。

紐約州 美國 嬌生

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