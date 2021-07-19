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市主計長：市教育局管理混亂 致少收1.8億元聯邦資金

記者和釗宇／紐約報導

市主計長斯靜格(Scott Stringer)19日公布報告稱，市教育局因管理混亂，未按規程提交特殊教育學生可享的醫療補助計畫(Medicaid)報銷憑證，導致2018至2019學年少收聯邦政府撥款1億8000萬元；不過，市教育局回應稱，斯靜格高估了市府可回收的報銷款，因其中有一半按制應上交州府；但斯靜格表示，無論如何，市教育局管理混亂都是事實。

根據斯靜格的報告，市教育局未能準備有關特殊教育兒童的言語治療、理療和職業治療的所有報銷憑證，導致未能收回1億5500萬元的聯邦報銷款；另外，在其他一些特殊教育服務方面，教育局則從未申請報銷，損失至少2500萬元聯邦資金。

報告表示，根據州府和聯邦規定，1萬8000的聯邦報銷款中有將近一半須上繳州府，剩餘9000萬元則歸市府；斯靜格說，「這些資金本應投資支持最有需要的學生，這種混亂的管理是不可接受的，教育局必須改進工作，盡力爭取所有應得的報銷款。」

不過，市教育局行政長西西里亞諾(Lauren Siciliano)則表示，斯靜格高估了市府可回收的聯邦資金額，因其中一半要上繳州府，稱斯靜格評判教育局的標準「極不公平也不合理」；但主計長辦公室表示，即便一半聯邦款須上繳州府，教育局仍須負責提交所有報銷憑證，因此收回報銷款不力的責任仍在教育局一方。

教育局 投資 醫療補助計畫

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