嚴控槍枝 州參議會民主黨提案

槍枝暴力案不止，紐約州參議會提八項嚴控槍枝提案；圖為一家槍店內，顧客在選購。(美聯社)

紐約市 槍枝案件不斷增加，隨著反槍枝暴力宣傳月到來，州參議會民主黨 2日提出有關嚴控槍枝綑綁提案，希望通過向非法銷售、分發槍枝的人追責、打擊高仿槍枝、擴大槍枝持有者培訓、跟蹤槍枝暴力數據等提案，來改善現有槍枝法，並以嚴厲執法來控制非法槍枝流通。

該一系列提案主要是針對不斷增加的槍枝犯罪案件，包括八個新提案，分別為實施槍枝行業責任法、打擊高仿槍枝、發布槍枝暴力季度報告、建立槍枝暴力研究中心、禁止向有未執行逮捕令者銷售槍枝、槍枝執照商需要將所有槍枝序列號化並登記、非法銷售槍枝者提出一級、二級重罪起訴、購買槍枝制定十天等待期，違規者列入A級重罪。

州參議會多數黨(民主黨)領袖史都華—考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)表示，參議會民主黨人將致力於優先考慮結束槍枝暴力案件，讓家庭和街道更加安全；「我們必須竭盡全力消滅那些已剝奪大量生命、摧毀大量家庭的暴力禍害」，而盡快通過這一系列提案，將幫助我們向結束街道槍枝暴力邁進一大步。

根據紐約市警數據統計，將2021年第一季度與2020年相比，紐約市謀殺案件增加約17%，槍枝案件增加83%，槍擊 案受害者人數增加了78%；5月末，曾在6小時內發生至少七宗槍枝案件，導致一死12傷。