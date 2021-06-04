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恢復秩序 州眾議會共和黨推8提案

記者黃伊奕／紐約報導
紐約市過去罪案不斷，不少華裔民眾成為仇恨犯罪受害者，並多次遊行抗議。（記者黃伊奕／攝影）
紐約市過去罪案不斷，不少華裔民眾成為仇恨犯罪受害者，並多次遊行抗議。（記者黃伊奕／攝影）

針對紐約市不斷上升的犯罪率，州眾議會少數黨(共和黨)2日推出名為「恢復秩序」（Restore Order）的系列提案，要求嚴懲暴力犯罪，扭轉民主黨在2019年推出的「保釋改革」法案對城市造成的損害。

據悉「恢復秩序」包括八個提案，分別為恢復司法自由裁量權，讓法官自行根據嫌犯是否會進一步威脅社區來決定是否保釋；取消槍枝犯罪嫌犯保釋資格；需要三名假釋專員一致投票才可提前假釋囚犯；「三振法」允許對持續暴力重罪嫌犯實施終身監禁，並不得假釋；將向人群開槍罪案升級為B級暴力重罪；對持有上膛槍枝重罪嫌犯增加五年刑期；禁止性侵和謀殺18歲以下青少年的囚犯假釋；將仇恨犯罪單獨衡量保釋條例，並取消預審。

州眾議會少數黨領袖巴克萊( William Barclay)表示，該包裹提案主要是為了完善此前「保釋改革」法案的缺陷，避免更多無辜民眾成為槍殺、攻擊案受害者，「現在是紐約州立法機構面對每日恐怖新聞做出行動的時候了。」

州眾議會少數黨華社聯絡員狄鐘琪表示，過去大量華裔民眾向他反映對保釋改革法案的擔憂，也有不少華裔成為仇恨犯罪受害者；他將這些信息反饋給紐約州議會少數黨後，引起黨內的重視。

狄鐘琪表示，不少華裔過去認為警方不作為，一方面是華人報警不積極，一方面也歸咎於保釋改革法案讓警方在執法時受到各種約束；希望這一系列提案能順利被通過，撥亂反正，也希望華裔民眾積極向自己選區內民選官員反映對這一系列提案的意見，督促他們代表選區選民做出正確的投票決定。

紐約州 華裔 投票

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